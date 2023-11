"I luoghi delle meraviglie", itinerario alla scoperta degli scorci e delle tradizioni di Caccamo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I luoghi delle meraviglie" è un itinerario di conoscenza e consapevolezza sulla eccezionale eredità culturale della nostra terra, rivolto soprattutto a chi ha ancora passione per la Sicilia, la vuole diversa, la immagina migliore. A partire dalla riscoperta dei nostri tesori d’arte, che significa per prima cosa rispetto della memoria storica e della stessa identità. Un progetto rivolto soprattutto a chi vive, e non solo abita questa terra. Un viaggio in una Sicilia tutta da scoprire e soprattutto da amare.

A tale iniziativa sono numerosi sono gli enti partner che hanno aderito per la sua divulgazione e riuscita, tra questi la Società italiana per la protezione dei beni culturali, sezione regionale della Sicilia. Anche Caccamo rientra tra gli appuntamenti dell’itinerario "I luoghi delle meraviglie" con il suo borgo di Terravecchia e il Duomo Normanno. La visita è prevista per sabato 18 e domenica 19 ai seguenti orari: ore 10 (primo turno), ore 15,30 (secondo turno). Per partecipare alle singole iniziative basta andare sul sito internet. Dopo aver prenotato la visita online tramite CiaoTicket, con il pagamento del contributo di 5 euro, occorre inviare un WhatsApp al numero 351.3141151 oppure una email a: info@iluoghidellemeraviglie.it.