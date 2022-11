La luna piena di fragole, da Flaccovio Mondadori si presenta il primo libro illustrato con l'intelligenza artificiale

Settimana intensa per Flaccovio Mondadori che nel bookstore di via Roma 270, ospita venerdì prossimo (25 novembre) alle 18,30 la presentazione di “La luna piena di fragole” [De Agostini], primo libro al mondo illustrato grazie all’ausilio di un tool di intelligenza artificiale, che traduce le parole in immagini; e primo romanzo per ragazzi di Paolo Stella, direttore creativo, esperto di strategie web e influencer tra i più seguiti d’Italia; i suoi precedenti volumi, Meet me alla boa e Per caso, sono stati due bestsellers. Il libro, ispirato dai giovani della Generazione Z, narra la difficoltà di sentirsi diversi e il desiderio di scoprirsi. Svegliarsi su una barca in balia del mare, con l’unica compagnia di un gabbiano dalla lingua lunga: Nessuno, un ragazzo senza età e senza memoria, inizia così un viaggio verso la terraferma, alla ricerca di risposte che possano riportarlo a casa. Ma attraversare il mare aperto potrebbe rivelarsi un’impresa impossibile. Soprattutto perché le onde sono infide e Nessuno non può condurre la barca da solo. Per fortuna, all’orizzonte, compaiono alcune isole. Sette in tutto. Ognuna con una storia da raccontare.

“Confrontandomi con i ragazzi e le ragazze che ho incontrato nei mesi prima di scrivere il libro – ha spiegato Paolo Stella - , ho capito che uno dei temi più urgenti e delicati di questa generazione di giovani è quello della solitudine, ma questo stato d’animo è differente per ognuno: esistono quindi molte solitudini diverse, che ho interpretato con le isole del romanzo, e altrettante maniere per affrontarne ognuna”. Le illustrazioni poetiche sono di Giuseppe Lo Schiavo (GLOS), visual artist italiano, di stanza a Londra, esperto di contatti tra il mondo dell'arte e la tecnologia: le illustrazioni sono state realizzate attraverso un tool di Intelligenza artificiale; ha contribuito anche Anna A. Bonfanti, psicologa e psicoterapeuta, che ha accompagnato Stella nel percorso di ascolto delle storie di vita di ragazze ospiti della casa-famiglia Fraternita Capitanio di Monza.