"Non ce n'è comico": Roberto Lipari sul palco de Le luminarie arti in festival

Roberto Lipari presenta il suo show a “Le Luminarie Arti in Festival 2nd edition” il 24 luglio alle ore 21.30 presso l’anfiteatro Villa a Mare di Terrasini. L’evento realizzato da Jonathan Livingston ong in collaborazione con l’associazione Solarte promuove una rassegna di spettacoli brillanti che vedranno esibirsi sul palcoscenico artisti di fama nazionale.

Apre la kermesse l’artista palermitano che, dopo le esperienze televisive (Eccezionale Veramente su La7, Colorado su Italia Uno e Striscia La Notizia su Canale 5) e quelle cinematografiche (autore, sceneggiatore e protagonista del Film Tuttapposto con Luca Zingaretti), ritorna in Sicilia con lo spettacolo “Non ce n’è comico” da lui scritto ed interpretato.

"Non ce n’è coviddi!" è il tormentone più diffuso del momento. Battute esilaranti, gags, poesia, satira, segneranno un percorso di riflessione, non solo sul momento che stiamo vivendo, ma anche sui paradossi di una nazione e di una regione ricca di spunti comici. "Non ce n’è comico!" è l’affermazione che spesso sentiamo quando si parla di temi importanti. La storia invece ci ha insegnato che sorridere è l’arma più potente per ricominciare a guardare al futuro.