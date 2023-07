Lumi lucernis, passeggiata guidata a lume di candela per le vie del centro storico

Lumi Lucernis. Passeggiata notturna a lume di candela. Mercoledì 30 agosto ore 20. Un itinerario a piedi, una serata veramente speciale che svela luoghi, racconti e curiosità "illuminandoli", camminando alla luce delle candele così come si faceva in epoche lontanissime, quando la città era immersa nel buio notturno.

La “passeggiata notturna a lume di candela” è un piccolo viaggio d'atmosfera che in forma itinerante si svolge alla luce della suggestione delle candele, il più antico strumento di illuminazione, che verranno consegnate ai partecipanti all'appuntamento, trasformandoli in viaggiatori del tempo.

Prima tappa la visita guidata esclusiva ad uno dei luoghi nascosti in via delle Balate, la Chiesa delle Balate nota come “Annunziatella degli Sbirri”, fin dentro lil mondo sotterraneo della catacomba, nei cuniculi dove si possono osservare i resti delle antiche mura, dei loculi, insieme ai passaggi nascosti che costeggiavano il fiume Kemonia.

L'esperienza sensoriale dell'itinerario continuerà tra le vie del "Fossato del Maltempo" (raccontando l'origine di tale denominazione) nel cuore pulsante del mandamento Albergheria, tra storie, aneddoti e leggende...rigorosamente a lume di candela.