"Lui è meglio di me", l’omaggio a Celentano e Morandi sul palco del ReMida

Un tributo a due grandi artisti della canzone italiana: Gianni Morandi e Adriano Celentano. Ad omaggiarli Giovanni Bonsignore, in arte Striitmen e Gianni Marchese.



Al ReMida – Casa Cultura arriva lo spettacolo "Lui è meglio di me", che prosegue la rassegna estiva “R...estate a teatro”. L’appuntamento è venerdì 7 luglio, alle 21:15, in via Filippo Angelitti, 32.

Bonsignore e Marchese ripercorrono la vita e la carriera dei due cantanti italiani con una carrellata di imitazioni, monologhi, canzoni. “Uno spettacolo che sottolinea le mille sfaccettature dei due artisti che con la loro bravura riescono a dar vita ad uno show davvero entusiasmante – spiega il direttore artistico, Orazio Bottiglieri -. Ci sarà tanta bella musica e risate, con imitazioni del molleggiato e del Gianni Nazionale”.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5€ e può essere acquistato online sul sito www.liveticket.it o presso il botteghino del teatro previa prenotazione. Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 091442265.