Project in jazz, il tributo a Lucio Dalla al Miles Davis

Appuntamento da non perdere il 6 luglio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club con Project in Jazz Tribute di Benny Amoroso.

Tra i più eclettici e ispirati cantautori italiani degli ultimi 40 anni. Le sue canzoni sono state la colonna sonora per molte generazioni. La sua musica a volte è fuori dagli schemi, i suoi testi a volte provocatori altri sentimentali altri ancora da studiare per la loro complessità. Inizia la sua carriera nel jazz e questo è senz’altro un aspetto non secondario per Benny Amoroso che ne omaggia l’opera proprio con arrangiamenti in chiave jazz. Massimo Scalici voce, Benny Amoroso tromba, Joe Costantino piano, Giacomo Bertuglia basso e Maurizio Gula batteria.