Luce e colori di Sicilia, la mostra personale di Giacomo Cimino a Villa Niscemi

Dal 3 al 12 maggio la Galleria Scafidi di Villa Niscemi si illumina con la mostra personale di Giacomo Cimino dal titolo “Luce e colori di Sicilia”.

Le opere esposte sono frutto della riflessione dell’autore sul paesaggio dell’entroterra siciliano ed evocano un territorio spesso dimenticato ma, proprio per questo, più autentico.

Come in un ricordo d’infanzia, dai colori pastello e dai tratti decisi di linee geometriche, emerge la rappresentazione di un territorio svuotato, disabitato, ma senza alcuna nota malinconica. Gli scenari proposti da Cimino sono incantati, luminosi, ricchi di speranza e allo stesso tempo richiamano, con un’inquietudine quasi metafisica, ad uno spazio vuoto nel quale l’uomo, seppur artefice di quello stesso paesaggio, non è più necessario, o forse non lo è mai stato.

Accanto agli spazi aperti di scenari campestri, di vedute cittadine e di scorci di borghi non più identificabili, l’autore propone, come fossero un ingrandimento degli interni o dettagli del paesaggio, nature morte ospitate in spazi anch’essi vuoti ma limpidi, pieni di luce, di calore, di attenzione. Ed ecco quindi che, nei fiori recisi e nei vasi dalle forme essenziali che li ospitano, si percepisce un’atmosfera domestica gioiosa, serena, quotidiana.

L’autore ci mostra solo l’essenziale e a volte anche meno: il tratto è netto, i colori piatti, le luci prorompono nel dipinto lasciando all’ombra solo il segno del confine. A queste opere figurative si associano dipinti totalmente slegati dalla rappresentazione del reale: graffiti in cui l'autore affranca il gesto dal controllo razionale e riporta sulla tela una sovrapposizione casuale e imprevedibile di segni e incisioni, che lascia trasparire il mondo interiore dell'artista. Seppur nella casualità del gesto, anche in queste opere ritroviamo i tratti distintivi dell’autore, che formano il fil rouge di tutte le tele in mostra: i colori luminosi, i contorni netti, la nitidezza dell’immagine che porta dentro un caos, una tensione nascosta sotto la superficie.