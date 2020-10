"Lucca changes 2020", a Palermo sbarcano gli eventi del Lucca comics & games

Da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre, grazie alla fumetteria Comixgreen e alla Scuola del fumetto di Palermo anche il capoluogo siciliano ospiterà Lucca ChanGes, la manifestazione diffusa che prende le mosse da Lucca Comics & Games. Quattro giorni di incontri dedicati al mondo del fumetto e dell’entertainment.

La fumetteria Comix Green, la Scuola del Fumetto di Palermo - Grafimated, in collaborazione con la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A.Bombace” - Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, lanciano una serie di iniziative all’interno dell’evento Lucca ChanGes. Si tratta di un “festival diffuso”, che si articola tra eventi dal vivo e contenuti in streaming nella città di Lucca, che ospita abitualmente il prestigioso festival Lucca Comics & Games, e nei Campfire, centri di aggregazione dislocati per l’Italia. Novità, conferenze, presentazioni, approfondimenti e intrattenimento, tutte fruibili in modalità diverse incluso lo streaming online, che portano autori, temi e storie in giro per l’Italia.

Palermo sarà la sede di uno dei Campfire grazie allo sforzo congiunto della fumetteria Comix Green e della Scuola del Fumetto, con un ricco e ampio programma che rende l’iniziativa siciliana una delle più grandi e ambiziose d’Italia. Eventi per tutti i gusti: dai firmacopie in fumetteria con i protagonisti del fumetto nazionale e internazionale, alle conferenze su temi e personaggi cari ai lettori nel Chiostro della Biblioteca, dai workshop alla Scuola fino agli eventi dedicati ai più piccoli.

Per quattro giorni, da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre, il Campfire di Palermo si svolgerà con eventi che si dislocheranno su tre diverse location, con accesso prioritario ai possessori di Campfire Pass e con accesso contingentato fino a esaurimento posti e distanziamento garantito dai posti a sedere per i restanti visitatori in base all’ordine di arrivo. Per ordinare l’accesso agli eventi Scuola e in Biblioteca è gradita la prenotazione entro 24 ore prima max con una mail all’indirizzo campfire@grafimated.com. La priorità delle prenotazioni è riservata ai possessori di Campfire Pass, che preghiamo di presentarsi in anticipo di 30 minuti rispetto all'inizio programmato degli eventi.

Dal sito di Lucca ChanGes è già possibile prenotare il proprio Campfire pass (www.luccachanges.com), che dà diritto a partecipare agli eventi. Inoltre, a chi acquista il Campfire Pass verranno riservati coupon e promozioni utilizzabili presso i negozi aderenti e nella versione “Campfire con Bag of Lucca” una borsa con contenuto esclusivo e collezionabile.

Nelle diverse location, verranno applicate le norme del protocollo anti-Covid-19 per garantire una fruizione in sicurezza degli eventi, tra cui la misurazione della temperatura e gli ingressi contingentati. L’organizzazione si riserva di variare il programma a seconda delle direttive nazionali e locali.

Il programma

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE

Ore 10:00-11:00

Comix Green, via Pignatelli Aragona 78

Inaugurazione della mostra con albi rari italiani e originali americani. La mostra sarà ospitata per l’intera giornata e per tutti e quattro i giorni dell’evento.

Ore 18:00-19:00

Chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, via V. Emanuele 429

Inaugurazione della mostra con le opere degli artisti ospiti e degli ex studenti della Scuola del Fumetto di Palermo. La mostra sarà ospitata La mostra sarà ospitata per l’intera giornata e per tutti e quattro i giorni dell’evento.



VENERDÌ 30 OTTOBRE

Ore 11:00-12:00

Scuola del Fumetto - Grafimated, via Dante Alighieri 28

WORKSHOP con Lelio Bonaccorso (fumettista per Feltrinelli Comics, BeccoGiallo, DC Comics). Accesso garantito per dieci posti solo su prenotazione.

Ore 16:00-18:00

Comix Green, via Pignatelli Aragona 78

FIRMACOPIE con Toni Sardina e Simone D’Angelo (Noise Press).

Ore 18:00-19:00

Chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, via V. Emanuele 429

IL MESTIERE DEL FUMETTISTA: DALL’INDY AL MAINSTREAM: Incontro con Lelio Bonaccorso (Peppino Impastato, Salvezza, Fear Itself: Homefront), Giulia Adragna (Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, Complots À Versailles), Toni Sardina e Simone D’Angelo (Noise Press). Modera Marco Rizzo.

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 11:00-12:00

Scuola del Fumetto - Grafimated, via Dante Alighieri 28

WORKSHOP con Roberto Di Salvo (Spider-Man, Marvel Zombies: Evil Evolution, Big Hero 6). Accesso garantito per dieci posti solo su prenotazione.

Ore 16:00-18:00

Comix Green, via Pignatelli Aragona 78

FIRMACOPIE con Marco Failla (Ms. Marvel, New Mutants, Harley Quinn) e Simone Buonfantino (Captain Marvel, Black Widow, Thor vs. Hulk). Modera Fabio Capizzi.

Ore 18:00-19:00

Chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, via V. Emanuele 429

MARVEL: I SICILIANI ALLA CORTE DELLA REGINA DEI COMICS: Incontro con Marco Rizzo (editor Marvel Italia/Panini Comics), Marco Failla (Ms. Marvel, New Mutants, Harley Quinn) e Simone Buonfantino (Captain Marvel, Black Widow, Thor vs. Hulk), Roberto Di Salvo (Spider-Man, Marvel Zombies: Evil Evolution, Big Hero 6), Aurelio Mazzara (Marvel Spider-Man: This is Miles Morales.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Ore 11:00-12:00

Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, via V. Emanuele 429

LYON: DA YOUTUBE AL SUCCESSO IN LIBRERIA: Incontro con Lele Virzì, autore di Lyon. Modera Fabio Capizzi.

Ore 16:00-18:00

Chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, via V. Emanuele 429

FIRMACOPIE con Lele Virzì, Massimo Asaro (Topolino)

Ore 18:00-19:00

Chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, via V. Emanuele 429

MARVEL: DISNEY, LA FANTASIA NASCE IN SICILIA: Incontro con Massimo Asaro e Lele Virzì (Topolino), Miriam Gambino (Frozen, Tinkerbell) e Veronica di Lorenzo (Frozen, Toy Story 4). Modera Fabio Capizzi.