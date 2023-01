Dai Nobraino al percorso da solista, Lorenzo Kruger live alla Fabbrica 102

Proseguono i live di Fabbrica 102, che giovedì 12 gennaio, a partire dalle 21, propone un appuntamento d'eccezione, il concerto di Lorenzo Kruger. Classe 1977, Kruger è un cantautore e performer di origini romagnole. Con I Nobraino, band cult degli anni Duemila, ha collezionato cinque album in studio, un album live e un EP, raggiungendo una discreta popolarità con l'esibizione al Dopo Festival di Sanremo nel 2010 e partecipando successivamente alla trasmissione di Serena Dandini 'Parla con me'. Sempre nel 2010 i Nobraino vincono il sondaggio "Nuova Musica Italiana" indetto dalla rivista mensile XL. Nel 2011 la band si aggiudica il premio speciale per il "Miglior tour dell'anno" conferito al MEI di Faenza e si esibisce come ospite al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Premio Tenco.

Nel 2012 Lorenzo Kruger partecipa con I Nobraino al Concertone del Primo Maggio a Roma, facendosi notare per l'originale esibizione che accompagna l'esecuzione de 'Il mangiabandiere'. Due anni dopo, a Taranto, la band si esibisce al Concerto del Primo Maggio organizzato dal Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti (e che vede la partecipazione, tra gli altri, di Vinicio Capossela, Caparezza, Afterhours, Sud Sound System, Tre Allegri Ragazzi Morti, Après La Classe, 99 Posse, Paola Turci e altri artisti).

Nel 2017 Kruger decide di intraprendere un percorso da solista ispirandosi ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè e Paolo Conte. A quest'ultimo ha dedicato lo spettacolo “Gli scontati”, con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date. Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento.

Fuori dagli schemi, provocatorio e irriverente, totalmente dedito alla musica e al suo pubblico, Kruger si è espresso fino a oggi in una dimensione live con il suo pianoforte. Il 2021 segna dunque il ritorno discografico di Lorenzo Kruger con il singolo “Con me Low Fi” e il lancio della campagna solidale “Spazi Miei”, un'operazione manifesto legata all’artwork del nuovo album e i cui proventi sono devoluti a “Casa di Gesso”, scuola di teatro per bambini di Cesena. Anticipato da “Il Calabrone”, secondo singolo estratto, il nuovo album “Singolarità” prodotto da Taketo Gohara è uscito il 10 settembre 2021 per Woodworm distribuito da Universal Music Italia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.