Allegro non troppo, stand up comedy con Lorenzo Balducci all'anfiteatro Villa Belvedere di Carini

Allegro, non troppo è un progetto di stand up comedy che si inserisce nella tradizione di grandi performer del passato come Lenny Bruce o, per restare in tema LGBT, di Hannah Gadsby. autrice di Nanette, spettacolo di grandissimo successo. Appuntamento all'Anfiteatro Villa Belvedere di Carini alle 21,30 del 21 agosto.

È proprio a questo modello di stand up che il nostro progetto si ispira, con un testo molto divertente ma allo stesso tempo graffiante, duro e toccante, destinato sicuramente a far parlare di sé. Con l’ausilio di video, nel suo inimitabile stile da grande performer, Balducci ci porterà per mano alla scoperta di vizi e virtù della comunità LGBT, non tralasciando momenti intimi ispirati ad elementi strettamente biografici, (il suo difficile coming out) e pause di riflessione più serie sul problema dell’omofobia.



Lorenzo Balducci è sicuramente uno degli attori più eclettici del panorama italiano, in grado di lavorare sia nella classica commedia nostrana (Verdone e Vanzina) che nel più ricercato cinema d’autore (Carlos Saura, Zulawsky, Andrè Techinè).



Ma se al grande pubblico Balducci è tutt’al più un volto noto, nella comunità LGBT Lorenzo è una vera e propria celebrità, grazie a una serie di folli video en travestì che hanno ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni, trasformandolo in una star del web.



Produzione: Teatro Segreto

Autori: Riccardo Pechini, Mariano Lamberti

Regista: Mariano Lamberti

Interpreti: Lorenzo Balducci

