Live to tell, raccontando Madonna: il concerto al cine teatro Colosseum

Si racconterà la storia della più grande artista pop mondiale Louise Veronica Ciccone in arte Madonna. Sabato 27 Novembre al teatro Colosseum di Palermo in via Guido Rossa 7 (Bonagia) ore 21:30 sarà un viaggio virtuale per conoscere più a fondo l'artista di origine italiane, con video, curiosità, interviste, ma soprattutto il Live show della band "Vogue" tribut band Madonna, composta da: Katy Maiorana alla voce; Salvatore Scelsi alle tastiere; Jelena Lo Coco al basso; Davide Lombardo alla batteria; Alberto Di Marzo alla chitarra.

La band capitanata dalla cantante Katy che interpreta al meglio l'artista americana oltre alla somiglianza vocale anche quella fisica, si forma nel 2020 e unisce cinque musicisti, tutti impegnati nel panorama della musica Palermitana. Lo spettacolo ripercorre la carriera dell'artista dagli esordi fino ai brani più recenti, con una particolare attenzione ai pezzi degli anni Ottanta e Novanta.

L'evento è organizzato dalla Rock Show Eventi che ha in calendario anche altri spettacoli su Lucio Battisti con i "Non dire no" il 19 Novembre; su Pino Daniele con gli "Schizzechea" il 10 Dicembre; e il 18 Dicembre con la band "Ai fil gud".

Le prevendite si possono acquistare direttamente al botteghino del teatro Colosseum in via Guido Rossa 7 , al teatro ReMida in via Filippo Angelitti 32 (piazza Campolo) oppure presso l'Associazione Culturale Rock Show Eventi nella sede delle Officine Musicali Palermo in via thaon de Revel, 10 (zona fiera) con prezzo ridotto di soli €10.