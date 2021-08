Live dei Gravità Zero e dj set di Jerry Galatioto: giovedì al Machido di Isola delle Femmine

Giovedì 12 agosto, una serata dedicata alla musica al Machido di Isola delle femmine. Dalle ore 20 Martina Mannino e il suo staff con la collaborazione di Night Lovers e Always Smile vi aspettano per trascorrere insieme una piacevolissima serata all insegna dell'ottimo cibo, super drink e fantastica accoglienza. Dalle ore 22 il magico porticciolo di Isola delle femmine farà da contorno al Live dei Gravità Zero. Dalle ore 24 dj set con Jerry Galatioto.

