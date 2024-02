Live Dancing Queen '70 e '80 dance, la festa con dj set all'Enigma

Tornano i Dancing Queen cover band 70-80 dance, la band capitanata dalla straordinaria voce di Ida Andriolo front woman e fondatrice del progetto nato ne l2018 insieme a musicisti professionisti nel panorama musicale come Riccardo Coraro, chitarra e voce, Leonardo Bartolone tastiere, Alfredo Dini al basso e Giovanni Graziano alla batteria. Proporranno un repertorio con eccellenze musicali e artistiche come Tina Turner, Gloria Gaynor, Donna Summer, Whitney Houston, Abba e colonne sonore di film cult come Grease, Flashdance e tanto altro ancora, un repertorio allegro, divertente, romantico nostalgico che vi farà rivivere quel periodo meraviglioso, un viaggio nel tempo dove ballare e cantare sarà inevitabile con un look brillantino e colorato.