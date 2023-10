"L'intelligenza artificiale oggi tra rischi e benefici", il Linux Day 2023 ai Cantieri Culturali

"L'intelligenza artificiale oggi tra rischi e benefici": a Palermo il Linux Day 2023 sabato 28 ottobre, ai Cantieri culturali alla Zisa, un incontro con gli esperti del settore per fare il punto sull'intelligenza artificiale, tra vantaggi, nuove prospettive, ma anche potenziali rischi. Dallo sviluppo di terapie mediche mirate e personalizzate, all'utilizzo in contesti giudiziari e investigativi, come il riconoscimento facciale o creazione di identikit sempre piu? precisi. Ancora, la creazione autonoma di testi, media e contenuti fino alla nuova sfida che arriva alla riproduzione di emozioni e sentimenti. Le applicazioni pratiche dell'Intelligenza artificiale sono sterminate e annunciano una vera e propria rivoluzione in tutti i campi del quotidiano. Ma dietro a successi e vantaggi si possono anche celare rischi e pericoli.

L'Intelligenza artificiale oggi tra rischi e benefici e? il tema a cui e? dedicato quest'anno il Linux Day 2023, la Giornata nazionale dedicata al software libero, che si terra? il 28 ottobre a Palermo, ai Cantieri culturali alla Zisa (Sala Vittorio De Seta). A organizzare l'evento e? anche quest'anno l'associazione Free Circle, organizzazione di informatici per la promozione dell'Open source e del sistema operativo Linux. Un incontro che fara? il punto sulla nuova frontiera dell'informatica, analizzando tutti gli aspetti, fra campi di applicazione e ricadute nella vita quotidiana. A intervenire saranno esperti di diverse discipline che spiegheranno gli usi concreti dell'intelligenza artificiale, i suoi successi ma anche i potenziali rischi.

Tra gli interventi, quello di Giovanni Tessitore, direttore della Sezione Indagini Elettroniche della Polizia Scientifica, che analizzera? l'applicazione dell'Ia nel campo delle investigazioni, come identikit, riconoscimento facciale per la ricerca di scomparsi e latitanti. Specialisti di sicurezza informatica, come Nanni Bassetti, che ha lavorato come ausiliario di polizia giudiziaria e come consulente tecnico per molte analisi forensi presso varie procure. Ancora, Ugo Perricone, Group leader in Molecular Informatics, che illustrera? come questi strumenti siano oggi essenziali in diversi ambiti della ricerca scientifica, dalla scoperta di nuovi farmaci e di terapie sempre piu? mirate.

Nel cuore di questa rivoluzione si trova la filosofia open source, che ha permesso di condividere, collaborare e innovare in modo aperto e trasparente. La collaborazione aperta ha accelerato l'innovazione, rendendo questi strumenti accessibili a una vasta gamma di persone e organizzazioni in tutto il mondo. Il programma completo dell'evento, con gli argomenti e tutti gli interventi della giornata, e? consultabile sul sito di Free Circle. Il Linux Day e? gratuito e aperto a tutti. Per partecipare e? necessaria la prenotazione registrandosi alla piattaforma dedicata, al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-linux- day-2023-727639187397. L'evento ha il patrocinio del Comune di Palermo, dell'Universita? degli studi di Palermo e dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo.