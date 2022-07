Linda Armetta e Marco Mirti al FTim Eco Tourism Music Live

Sabato 23 luglio 2022 Linda Armetta e Marco Mirti in concerto presso la riserva naturale della Grotta dei Puntali di Carini per il terzo appuntamento della rassegna dei concerti Silent Into The Bubble di Ftim Ecotourism Music Live, una kermesse di concerti che coniuga musica, setting naturalistici e nuovissime tecnologie. Il concerto si svolge all’interno di una struttura geodetica a forma di igloo, il pubblico ascolta attraverso speciali cuffie in altissima qualità del suono. Il tutto per rispettare le specie faunistiche presenti nella riserva Naturale che ospita l’evento. Linda Armetta inizia cantare a in giovane età le melodie di Rosa Balistreri, da lì nasce una passione per il canto popolare siciliano.

Il suo album "Chista è a me storia" (2016), è un viaggio musicale eterogeneo dentro se stessa, uno spazio musicale in cui canta sentimenti e paure attraverso il prisma dei suoi valori più intimi, per mostrarci tutta la profondità della sua passione musicale. Marco Mirti vanta un percorso stilistico influenzato dai generi musicali latini quali flamenco e latin jazz, oltre che dalla musica popolare brasiliana. Nel 2013 si trasferisce in Brasile dove vivrà per diversi anni tessendo una rete di importanti collaborazioni musicali. Il progetto musicale che vede la collaborazione tra i due artisti nasce dalla comune passione e dalle originali conoscenze che entrambi possiedono della cultura brasiliana, il tutto in una fusione di materiali di diversa provenienza: dalla Bossa nova al frevu, passando per samba e maracatu.