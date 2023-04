Ai naviganti di passaggio: Elena Saviano presenta il suo libro di poesie alla Fondazione Tricoli

Presentazione del libro di poesie "Ai naviganti di passaggio" di Elena Saviano edizioni Armenio

Saluti: dott. Marcello Tricoli della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli

Relatori: dott. Marco Romano (direttore del Giornale di Sicilia), dott. Vito Bruschini (scrittore, giornalista e direttore della Globalpress di Roma), prof.ssa Gabriella Maggio (critico letterario e poetessa)

Modera: avv. Pietro Manzella (poeta)

Recital a cura dell'attrice Berta Ceglie

Alla chitarra classica i M° Antonina D'Anna e Fulvio Fucà

Libro in concorso al Premio Strega Poesia 2023. Dalla prefazione di Vito Bruschini: "Elena Saviano dà alle stampe quest’ultima sua opera che ha l’andamento dello Zibaldone di leopardiana memoria. Foglio dopo foglio, scopriamo la struttura di un vero e proprio memoriale, denso di folgoranti immagini, di intimi pensieri, di riflessioni culturali collegati da una serie di intrecci interni che vanno a intersecare tematiche e ragionamenti già sviluppati in precedenza, rendendo il quadro delle sollecitazioni emotive quanto mai variegato e articolato; ma soprattutto si dipanano argomentazioni anche molto distanti tra loro e che per questo ci hanno fatto venire in mente strutture e tematiche del capolavoro di Giacomo Leopardi...".