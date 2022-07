"Oscuro o lieto", ai Cantieri Culturali la presentazione del libro di Francesco Scrima

“Oscuro o lieto” di Francesco Scrima: la presentazione ai Cantieri Culturali alla Zisa mercoledì 6 luglio alle ore 19.



Presso la sede della Aopcs, ai Cantieri Culturali alla Zisa, bottega 8, verrà presentato il nuovo romanzo “Oscuro o lieto” di Francesco Scrima. La presentazione è in programma mercoledì 6 luglio, ore 19,00. Modererà Isidoro Farina (Resp.le Cultura Csain Palermo). Relazioneranno: Marilena La Rosa e Vincenzo Sacco. Leggerà alcuni passi del libro Gino Pantaleone. Saranno presenti l’autore Francesco Scrima e la realizzatrice della copertina, Dalila Farina.



L’autore, con il nuovo lavoro, bloccato per oltre due anni dalla pandemia, festeggia i suoi 35 anni di produzione letteraria. Il romanzo ambientato in una Sicilia “affascinante ed insieme malefica, con le sue stagioni ed il suo clima, pieni di fascino magico e di agguati nascosti” narra la storia che vede protagonisti il giovane scrittore Vito, la sua compagna Valeria e la “terza incomoda” Viola, intrecciando più tempi storici: l’infanzia di Vito (i cui genitori sono morti in uno “strano” incidente stradale) e l’adolescenza di Viola (abbandonata sin dalla nascita dalla madre e cresciuta duramente in un convento di suore), sembrano avere un punto di contatto nella figura di Giulia, zia del primo (da lei cresciuto) e “protettrice” della seconda (ai tempi del convento). Attraverso i diari di zia Giulia, i due “orfani” conosceranno la terribile storia della madre di Viola e dell’ “incidente” dei genitori di Vito, e potranno fare i conti con i fantasmi del loro passato, entrambi pedine di un destino che potrebbe essere “oscuro o lieto”.