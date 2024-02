Il libro su Biagio Conte si presenta Al Fresco: in mostra gli scatti di Igor Petyx sulle vite agli angoli

Per tutti c'è una seconda possibilità. Il principio del missionario laico Biagio Conte, scomparso un anno fa, è il cuore del libro “Ti posso chiamare fratello?” (edizioni San Paolo) di Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi, che sarà presentato a Palermo venerdì 1 marzo alle 18, nei locali di “Al Fresco – giardino, pizza e bistrot” di via Matteo Sclafani n. 9 (Casa San Francesco).

Durante la presentazione saranno esposte le foto di Igor Petyx in una mostra dal titolo "Vite agli angoli". Spazio ad alcuni dei momenti più significativi della vita di fratel Biagio, in particolare i digiuni e le sue battaglie per gli indigenti, fino all'ultima messa a cui ha partecipato. Scatti che raccontano gli "ultimi" in giro per la città, spesso in giacigli di fortuna tra i monumenti, ma tra l'indifferenza della gente. "Attraverso queste fotografie - racconta il fotoreporter - provo a dare luce a tutte quelle persone che sono in mezzo a noi ma di cui troppo spesso non ci accorgiamo. Rendere visibili gli invisibili è stata proprio la missione di Biagio. L'ho incrociato molte volte nel corso della mia vita e della mia carriera, tanto da sentirlo ormai come uno di famiglia. Spero che anche con il mio lavoro possa riuscire in qualche modo a portare avanti il suo progetto".

L’evento è realizzato nell’ambito delle attività del progetto DimORA! (https://www.dimoraponmetro.it/), nella collaborazione con la rete e gli stakeholder significativi per la promozione e sensibilizzazione sul tema del contrasto alla grave emarginazione adulta. Interverranno Agnese Ciulla, responsabile rapporti con enti locali e Regioni – fioPSD; Anna Provenzano, assistente sociale nel Contrasto marginalità adulta al Comune di Palermo; don Sergio Ciresi, vice-direttore della Caritas diocesana e per l’Rti di progetto; alcuni ospiti dei poli di accoglienza. Saranno presenti gli autori.

Dimora! è un progetto per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria, avviato nel 2018 nell’ambito dell’Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale del PON Metro Palermo.

Polo Martin Luther King, Casa San Francesco e Centro San Carlo sono i tre Poli diurni e notturni pensati e realizzati per consentire una presa in carico globale dei bisogni delle persone senza dimora e l’attivazione di percorsi individualizzati di fuoriuscita dalla condizione di esclusione sociale e di riacquisizione dell’autonomia, inclusa quella abitativa.