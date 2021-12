A lezione di vino e alta cucina siciliana, cena-evento all’enoteca Galante di Balestrate

Percorsi didattici di degustazione dei vini pregiati siciliani alla presenza dell’enologo Vincenzo Galante, abbinati alla cena preparata dallo chef Ezio Celano, in cui tradizione e produzione locale si mescolano trascinando i commensali alla scoperta di storia e sapori del territorio.

L’Enoteca Galante organizza per venerdì prossimo, 10 dicembre alle 20, un nuovo appuntamento rivolto agli appassionati dell’enogastronomia che potranno vivere una serata speciale all’insegna della cucina di qualità. Nel menù dalle bruschette con zeppola di pasta cresciuta su crudaiola di datterino e scaglie di primosale, ai tagliolini di pasta fresca con ragù bianco di coniglio al sentore di timo limonato. Appuntamento venerdì dalle 20 presso l'Enoteca Galante in via Meli a Balestrate, costo 40 euro a persona escluso vino. Si consiglia la prenotazione.