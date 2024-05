Lezione di astrofisica e mostra personale di Angelo Adamo al Borgo dei Giusti

Lezione divulgativa di Astrofisica e Personale di Angelo Adamo al Borgo dei Giusti. "Sono un illuso, ma professionale". Con queste parole l’astrofisico Angelo Adamo apre la sua biografia e ci invita all’ascolto e alla visione di una scienza che può sembrarci quanto mai lontana, ma in cui siamo profondamente immersi.

Artista, scienziato, musicista, divulgatore, Angelo Adamo sperimenta continuamente nuove forme di comunicazione e in questo caso, una lezione a cielo aperto in uno dei vicoli nascosti della Kalsa (Vicolo San Carlo). Giorno 1° giugno alle 18.30 terrà una lezione divulgativa e mostra personale aperta a tutti, perché per la rassegna Giusto in Tempo del Borgo dei Giusti sono state selezionate alcune delle innumerevoli opere dell’artista, con il suo tocco a volte umoristico, a volte toccante.

“Appare chiaro come la mostra di illustrazioni che vi attende oltre questa soglia non potrà che consentire di misurare soltanto la parte dell’emissione adamitica nell’infrarosso ma come autore delle immagini mi potrei convincere a produrre dei veloci burst pure nelle altre bande comunicative che amo saturare”. Le opere verranno esposte nel modo delicato che ormai contraddistingue le attività del Borgo dei Giusti e rimarranno visibili a tutti in modo gratuito sino al 15 giugno.

Anche in questo caso la promessa di un unico obiettivo viene mantenuta: promuovere il diritto alla bellezza, portando l’arte su ‘strada’ per renderla alla portata di tutti, godibile in forma gratuita, all’interno di uno spazio inclusivo. La strada limitrofa al Giardino dei Giusti, nel cuore pulsante del quartiere Kalsa, si trasformerà temporaneamente in una galleria d’arte a cielo aperto, dove le opere si inseriranno all’interno di uno spazio vissuto senza snaturarlo o stravolgerlo, offrendosi alla vista di un passante, di un turista a zonzo, di un genitore di ritorno dalla spesa, di un operaio in pausa.