Giornata internazionale della danza, lezione live con il corpo di ballo del Teatro Massimo

Il Teatro Massimo di Palermo celebra la Giornata Internazionale della Danza con una lezione live in palcoscenico con il Corpo di Ballo diretto da Davide Bombana, giovedì 29 aprile, in diretta streaming sulla web Tv.

La lezione, in diretta sul palcoscenico della Sala grande, sarà introdotta da Davide Bombana, direttore del Corpo di Ballo, che ha chiamato a condurla il Maître de ballet Jean Sebastien Colau. In scena, prenderanno parte alla lezione le ballerine e i ballerini impegnati in questi giorni nelle prove del nuovo spettacolo del Teatro Massimo, “Nijinski”, la coreografia di Marco Goecke, nell’allestimento dell’Opernhaus di Zurigo, che debutterà in streaming sulla webTv il 4 maggio alle 18.30.

E proprio a “Nijinski” sarà dedicata l’ultima parte dello streaming in cui Davide Bombana presenterà l’assistente di Marco Goecke, Fabio Palombo che in questi giorni sta seguendo il Corpo di Ballo per la ripresa della messa in scena del balletto dedicato al celebre mito della danza del Novecento Vaslav Nijinski. La lezione della durata di circa un’ora sarà on line a partire dalle 10.00 sulla webTv diretta da Gery Palazzotto con la regia di Antonio Di Giovanni. Per assistere basta collegarsi al sito del Teatro www.teatromassimo.it.