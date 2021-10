Cervantes, la lettura drammatizzata dell'opera "Terrore e miseria nel primo franchismo"

L’Instituto Cervantes di Palermo (via Argenteria, 33) in collaborazione con la Compagnia Settembre Teatro, presenta, con una lettura drammatizzata, la traduzione in italiano dell’opera teatrale “Terrore e miseria nel primo franchismo” del drammaturgo e regista teatrale spagnolo José Sanchis Sinisterra.

Giovedì 7 ottobre, alle ore 11.30, in lingua spagnola e italiana, sulla piattaforma Zoom, Alice Astuti, allieva e attrice del Gruppo di Teatro Universitario in spagnolo, darà voce alla lettura drammatizzata, della durata circa 40 minuti, destinata ai ragazzi delle scuole secondarie. L’evento vedrà la partecipazione dello stesso José Sanchis Sinisterra, collegato in streaming con i partecipanti.

L'opera racconta la vita quotidiana di coloro i quali sono sopravvissuti alle conseguenze immediate della Guerra Civile attraverso sei pièce brevi che ci ricordano la recente memoria storica della Spagna. La traduzione in italiano del testo è stata curata da Marta Bevilacqua e il libro, con testo originale a fronte, è pubblicato dalla casa editrice SuiGeneris e verrà adottato dalla docente Veronica Orazi dell'Università degli Studi di Torino questa annualità.

José Sanchis Sinisterra è un drammaturgo spagnolo. E’ uno dei più premiati autori del teatro contemporaneo e un grande riformatore della scena spagnola, conosciuto anche per l'attività di docente in ambito teatrale. Come ricercatore e divulgatore, ha scritto inoltre numerosi articoli sul teatro e partecipato a vari seminari e conferenze dedicate alla drammaturgia.

Per partecipare all'incontro è necessario inviare una mail di prenotazione a cultpal@cervantes.es entro le ore 20.00 del 6 ottobre, così da ricevere, per tempo, il link e la password di accesso.

