Lettura ad alta voce e laboratorio creativo per bambini al giardino Florio

Lettura ad alta voce e laboratorio creativo per bambini fascia di età tra 3 e 6 anni. A cura di Valentina Palermo e Roberta Grillo. Zeb e la scorta di baci: due date, una mercoledì 4 ottobre alle ore 16, l'altra sabato 7 ottobre alle ore 10.30.

Dove? Vicino ai due grandi alberi presso l’area giochi e benessere del giardino Vincenzo Florio, accanto allo stadio delle palme (viale del Fante - Palermo)

Cosa faremo? Lettura ad alta voce del libro “Zeb e la scorta di baci”. Laboratorio creativo: i nostri bimbi potranno decorare una piccola scatola che riempiranno con i baci della mamma e/o del papà

Cosa portare? Solo un rossetto per la mamma! Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il giorno prima, in quanto si tratta di un evento a numero chiuso. Contributo in loco di 8 euro a bambino (fratellini o sorelline 5 euro).