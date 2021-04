Donne, corpi, territori: in streaming la lettura femminista di Marx di Silvia Federici

Nuovo appuntamento con il seminario permanente Etnografie del contemporaneo, quest'anno dedicato a Donne, corpi, territori che si svolgerà in diretta streaming venerdì 16 aprile alle 17.

Coorganizzato con il Centro Zabut, in collaborazione con Non una di meno - Palermo, la Fondazione Ignazio Buttitta, l'Università degli Studi di Palermo - Dottorato di ricerca in Scienza della cultura e in Scienze umanistiche, il ciclo di seminari mira ad offrire un'occasione di confronto e approfondimento delle più recenti pratiche di decolonizzazione del femminismo. Le studiose, ricorrendo agli strumenti di indagine degli studi di genere nelle loro diverse diramazioni, offrono una riflessione a più voci sulle forme di rappresentazione del femminile e la relazione tra donne, corpi e territori.

Sarà Silvia Federici a tenere il secondo incontro dal titolo Genere e capitale: per una lettura femminista di Marx. Già all'inizio degli anni Ottanta, il movimento eco-femminista ha mostrato che la "riproduzione" deve comprendere anche il lavoro di cura dell'ambiente nonché la produzione agricola quando non indirizzata al mercato ma al consumo familiare. Nello stesso tempo, la ristrutturazione del lavoro riproduttivo a livello internazionale ha richiesto una nuova analisi della riproduzione che la studiosa ha sviluppato in alcuni saggi scritti negli anni Ottanta e Novanta. "Genere e Capitale: per una lettura femminista di Marx" esamina la nuova divisione sociale del lavoro, il ruolo della guerra nello smantellamento neoliberale di molti regimi produttivi e la creazione (come risposta a ciò) di nuove forme di riproduzione su basi comunitarie.

Silvia Federici ha insegnato all'Università di Port Harcourt in Nigeria ed è stata professoressa di Filosofia politica e studi internazionali al New College dell'Hofstra University a New York. Tra le sue pubblicazioni in lingua italiana "Il punto zero della rivoluzione" (2014) e "Calibano e la strega" (2015).