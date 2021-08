Teatro Zappalà, Letterio e Margherita cantano Pino Daniele: "L'anema 'e Napule"

Letterio e Margherita cantano 22 brani per celebrare uno dei cantautori più amati dagli italiani, Pino Daniele che ci ha lasciato canzoni indimenticabili, intrise di stile blues mediterraneo, con testi in lingua italiana, napoletana e con parole inglesi. In un'atmosfera piena di emozioni trascorreremo una serata in serena allegria ascoltando un repertorio che contiene canzoni come "Napule è", " Io so pazzo", "Yes I know my way!, " Quando", "Nero a metà" e tante altre.

