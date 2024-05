"Lettere da mafia e antimafia", alla Tonnara Bordonaro uno spettacolo sulla legalità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto per lo spettacolo "Lettere da mafia e antimafia" in programma a Palermo mercoledì 22 maggio, ore 19, negli spazi della Tonnara Bordonaro. Un momento di riflessione su temi cruciali quali la legalità, il sacrificio di chi ha perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata e il riscatto della Sicilia dal dominio di Cosa Nostra. A cura dell’associazione "Art Break", lo spettacolo vede alla regia Simona Salvatore che ha firmato anche i testi e che salirà sul palco insieme a Katiuscia Amelio.

Di origini messinesi per parte di padre, militare dell’Arma dei Carabinieri, profondamente innamorata della Sicilia, Simona Salvatore è una convinta sostenitrice del teatro come mezzo per veicolare principi di legalità e valori altissimi, gli stessi che hanno animato la vita di Giovanni Falcone. Andato in scena per la prima volta nell’ottobre del 2018 registrando il tutto esaurito in sala, "Lettere da mafia e antimafia” è un progetto di grande spessore, con una struttura e un’articolazione essenziali che mirano dritte alla coscienza degli spettatori.

La direzione della Tonnara Bordonaro, incantevole struttura che sorge nella borgata costiera di Vergine Maria, ha fortemente voluto ospitare l’evento per ricordare il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, uccisi insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo nell’attentato di Capaci, il 23 maggio del 1992.

A patrocinare l'iniziativa, la Fondazione Giovanni Falcone, l'associazione culturale "Archetipa", la Confederazione italiana esercenti commercianti Sicilia e l'Ente superiore di formazione e orientamento. “Lettere da Mafia e Antimafia” si avvale dei contributi di Giuseppina Colosio e Nicolino Salvatore, rispettivamente in qualità di fotografa e supporto tecnico.

A introdurre i contenuti dello spettacolo, diviso in tre atti, sarà la giornalista Marianna La Barbera. Previsti gli interventi di Antonietta Greco, presidente di Archetipa, di Salvatore Bivona, presidente della Cidec e di Luciana Deni, direttrice didattica di Esfo. L’ingresso ha un costo di 10 euro (una consumazione inclusa).