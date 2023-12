La lettera Scarlatti, il concerto del Conservatorio nella chiesa di San Francesco di Paola

Il conservatorio Alessandro Scarlatti - dipartimento di canto lirico e teatro musicale e il dipartimento di composizione, presenta la “Lettera Scarlatti”. Appuntamento mercoledì 20 dicembre, ore 21 presso la chiesa di San Francesco di Paola, in occasione dell’esibizione del diploma accademico di I livello in Canto Lirico e Teatro Musicale con il libretto e la regia di Chiara Giacopelli, allieva della professoressa Antonina Alessi.

Lo spettacolo nasce nel 2019, sotto l'egida dell'allora direttore Gregorio Bertolino, dal desiderio di creare una esibizione che coinvolgesse ed unisse varie forze musicali del Conservatorio. Da qui il titolo “La Lettera Scarlatti”, dedicato al compositore palermitano di nascita Alessandro Scarlatti, che rappresenta il Conservatorio di Palermo. L'operina, ambientata nel periodo natalizio, tratta la storia di una scuola di musica all'esecuzione di un concerto "eccezionale”. Un impedimento imprevisto causato dalla rottura dell'organo creerà grande scompiglio nella scuola di musica. Un angelo e l'amore risolverà al meglio l'accaduto, donando in una busta sigillata un manoscritto inedito da parte dello stesso Alessandro Scarlatti.

Chiara Giacopelli, studentessa della classe di Canto Lirico del Conservatorio Scarlatti, che già dal 2019 aveva adattato a una nuova tela la novella di Verne: Il signor re diesis e la signorina mi bemolle, si esibirà nel ruolo di Sofia, per il suo diploma in canto di primo livello, assieme ad alcuni ex studenti sempre della professoressa Antonina Alessi e con il tenore Luciano Giambra del corso della professoressa Tiziana Arena, accompagnati al pianoforte dal compositore Fabio Pecorella, sotto la supervisione musicale del Maestro Fabio Correnti e con la partecipazione corale dei bimbi della scuola elementare Lombardo Radice e dell'associazione Polifonica del Balzo, diretti da Annamaria e Rosalia Pizzitola.

Il direttore maestro Mauro Visconti, riprendendone l'esecuzione e inserendo l'operina nella stagione dell’Istituto, ha sensibilmente voluto offrire l'opportunità al Rotary club di Monreale al fine di potere concretizzare una raccolta benefica a favore di realtà disagiate del territorio palermitano.