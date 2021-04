Sciascia e la poetica della povertà: la narrazione come rivelazione in un seminario online

Il Seminario di studi,, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di Palermo nel centenario di Leonardo Sciascia, mirerà a presentare sinteticamente la prospettiva sciasciana della poetica della povertà e della responsabilità della narrazione, mostrandone l’ambivalenza, i limiti e le possibilità. In un tempo in cui le parole sono “utilizzate” a proprio uso e consumo - dalla riduzione di un concetto ad uno slogan che ha lo scopo di attirare attenzione, sino alle fake news - la fedeltà alla realtà a cui Sciascia ci rimanda diventa il punto di partenza per scoprire l’interconnessione tra parola e storia.

Interverranno i professori Luca Crapanzano (Facoltà Teologica di Sicilia), Marina Calogera Castiglione (Università di Palermo), Antonio Di Grado (Università di Catania), Eugenio Bonfiglioli (tirocinante Università di Bologna).