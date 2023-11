Lelio Luttazzi project in jazz tribute: il concerto al Miles Davis

“Lo swing per quelli che lo capiscono è una goduria. Non tutti lo capiscono ma non morirà mai”. Lelio Luttazzi, compositore, cantante e direttore d'orchestra ha vissuto immerso nella musica, soprattutto nel suo amato swing.

Dopo l’incontro fortuito con Ernesto Bonino, con Teddy Reno è partito per Milano. Da lì in poi radio, teatro, cinema e televisione sono entrati a far parte del suo quotidiano, lasciando un segno nella storia culturale italiana del Novecento.

Con “Studio Uno” e “Teatro 10” si è fatto conoscere sul piccolo schermo per l’eleganza e l’ironia. Vicio Rinella e i suoi musicisti ne vogliono omaggiare la memoria con un tributo a lui dedicato.

Vicio Rinella (voce), Elisa Rinella (voce), Amedeo Mignani (pianoforte), David Baron Stevens (sassofono), Massimiliano Barbera (contrabbasso) e Alessandro Bazan (batteria).