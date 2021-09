"Leggere, sentire, comprendere": alla fondazione Tricoli la presentazione del libro

Presentazione in presenza presso la Fondazione Tricoli e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione del libro di Rosalba Anzalone “Leggere, sentire, comprendere. Potenziamento linguistico nelle lingue europee Italiano Spagnolo Francese Inglese Portoghese Tedesco” Saluti introduttivi di Giovanni Matta presidente dell’Ottagono Letterario. Intervengono l’Autrice e Marzia Snaiderbaur.

Questo volumetto è una occasione da cogliere non solo per approfondire competenze plurilinguistiche di grande utilità soprattutto oggi, tempo in cui il mondo si è ristretto, ed è fondamentale sapere comunicare. La presenza di numerosi testi poetici con la traduzione a fronte in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco rappresenta un’ottima occasione per riflettere sulla Poesia, per recuperare la memoria del sentimento ed affinare la nostra sensibilità. Pertanto è un libro utile per la didattica ma anche godibilissimo per la nostra crescita spirituale.

