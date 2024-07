Legami di memoria, gli eventi del centro studi Paolo e Rita Borsellino per la strage di via D'Amelio

Il Centro studi "Paolo e Rita Borsellino" organizza tre eventi in memoria della strage di via D'Amelio in collaborazione con enti, università, forze dell'ordine e associazioni. Domani, mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 20.30 presso il giardino della villa confiscata alla mafia di Via Bernini n. 52/54, si terrà “Legami di memoria”, iniziativa giunta alla trentesima edizione e promossa in collaborazione con Arci di Palermo: con la partecipazione di Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, che interverrà per chiarire i contorni del depistaggio del processo sulla strage di Via D'Amelio, definito, all'esito del Borsellino quater, "il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana"; Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Vittorio Teresi, presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, dialogheranno sulla politica e gli indirizzi in materia di diritti, riforma della giustizia e contrasto alle mafie.

A seguire Luisa Impastato - presidente di Casa Memoria “Peppino e Felicia Impastato”, Marta Napoli - attivista, Rosario Rappa - responsabile legalità CGIL Palermo, Umberto Santino - presidente del No Mafia Memorial e Fausto Melluso - presidente di Arci Palermo dialogheranno su "Antimafia sociale: sguardi a confronto". Concluderà Dario Muratore con la lettura di "Politica e cultura" un testo di Rita Borsellino scritto nel 2016 in occasione dei sessant'anni dell'omonima pubblicazione del filosofo Norberto Bobbio. Interventi artistici a cura di Trio Namalia.

Giovedì 18 luglio alle ore 18 presso il Parco Villa Filippina di Palermo si terrà la presentazione in anteprima nazionale del libro "Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino” di Mari Albanese per Navarra editore. Saluti di Vino Calvino – Questore di Palermo, Vittorio Teresi – presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e Francesco Leone – Presidente di Agius. Interventi di Valeria Ferrante, giornalista Rai News24 e Mari Albanese, autrice del libro. Letture a cura di Martino Lo Cascio. Interventi musicali a cura di Fabio Abate “Victoria”. Testo di Moffo Schimmenti e Fabio Abate. Marco Raccuglia canzoni sulla legalità con la partecipazione degli alunni delle classi V dell’Istituto Comprensivo “Alberico Gentili” di Palermo.

Venerdì 19 luglio 2024 alle ore 8.30 attorno l'Albero della Pace di via Mariano D’Amelio sarà organizzato "Coloriamo via D'Amelio: il 19 luglio peri cittadini di domani", letture e laboratori ludico-educativi per bambine e bambini. Evento che vede la collaborazione di docenti, tutor, studenti e studentesse del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Enna “Kore” per l'ideazione, la progettazione e attuazione dei laboratori ludico-educativi.

Per la presente edizione, è stato ideato il progetto educativo “L’isola che non c’è”, che si svilupperà a partire dalla lettura dell’albo illustrato “Bisognerà” di Lenain Thierry e Tallec Olivier, dove si narra il punto di vista e le riflessioni di un bambino sul nostro mondo. Un mondo, che osservato dalla sua isola, appare caratterizzato da guerre, carestie e povertà. Per queste ragioni il bambino deciderà di intraprendere un cammino per donare il suo amore al mondo e cambiarlo.

Per la realizzazione dell’iniziativa partecipano e collaborano: Polo Bibliotecario di Enna, Istituto Comprensivo Statale “Sperone – Pertini”, Arci Servizio Civile Sicilia, Casa Ancora, Centro Studi e iniziative culturali “Pio La Torre”, Cooperativa Parco Uditore, Cooperativa Lavoro e non solo, Danisinni, Emmaus Palermo, Il Quartiere di Monreale, Laboratorio Zen Insieme, Legambiente Sicilia, Nati per leggere Sicilia, San Giovanni Apostolo onlus e Associazione Santa Chiara. E la collaborazione di: Arma dei Carabinieri, Corpo di Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Polizia di Stato al fine di consentire gli spostamenti di bambine e bambini dai luoghi di provenienza a via D’Amelio