Penelope, l'eroina dell'Odissea in una veste non consueta nella lectio di Carola Susani al Salinas

Penelope, la triste moglie che attende da sempre il suo sposo; irreprensibile, altera, lontana da quei Proci che insozzano le sue stanze. Ma è anche un’abile stratega, visto che riesce a tenere a bada decine di uomini; è una madre, in conflitto con questo figlio cresciuto nel sogno di un padre sconosciuto; è una regina ed è una donna, drammaticamente sola.

“Voglio raccontarne l'equilibrio e la saggezza - spiega la scrittrice Carola Susani - La sua intelligenza che si muove tra gli strettissimi confini della sua condizione, eppure risplende. E vorrei tratteggiarne il conflitto con il figlio, quel suo dolore cieco; e la fertilità di un simile modello per la letteratura attuale”. La scrittrice vicentina, che ha vissuto a lungo in Sicilia, è la nuova ospite di “Donne in amore” la rassegna letteraria pensata dalla giornalista Sara Scarafia che porta a Palermo gli autori per parlare di letteratura attraverso le protagoniste femminili dei miti e dei romanzi. Carola Susani terrà una lectio su “Penelope, l'eroina dell’Odissea”, sabato prossimo (6 novembre) alle 18,15 al museo archeologico Salinas, a Palermo.

Con questo nuovo appuntamento di “Donne in amore”, con il sostegno di Planeta Winery e il supporto di CoopCulture, si avviano due collaborazioni importanti: con il Cidi (i docenti potranno richiedere l'attestato di partecipazione) e con l’associazione Handala che allo Zen2 dal 2014 cura lo Spazio Donna Zen. Le loro PupazZen - bambole di stoffa che rappresentano donne famose che nella storia hanno fatto la differenza compiendo e facendo compiere passi all’emancipazione femminile - saranno esposte al Salinas durante la lectio di Carola Susani: rappresentano Frida Kahlo, Alda Merini, Rosa Balistreri e Letizia Battaglia.

Carola Susani è redattrice di Nuovi Argomenti e tiene laboratori di lettura e corsi di scrittura. Fa parte dell'associazione Piccoli Maestri. Con Minimum Fax ha pubblicato "Eravamo bambini abbastanza" (2012, Premio Lo Straniero), "La prima vita di Italo Orlando" (2018), primo atto di una trilogia di cui fa parte anche "Terrapiena" (2020): romanzi delicati e testardi che indagano spesso un mondo infantile in cui entra prepotentemente un elemento disturbante; falsi memoir sganciati dalla realtà, ma assolutamente appassionanti che ruotano attorno alla figura di un personaggio prodigioso. Carola Susani ha scritto per La Nuova Frontiera junior, “Elsa Morante. Tra storia e sortilegi" (2020); "Odissea da Omero" (2016); "Eneide", con Rita Petruccioli (2015); con Mondadori, "Un segreto a scuola" (2019);

