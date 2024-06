Lectio magistralis di Richard Deacon al cinema De Seta

Lectio magistralis del celebre artista britannico Richard Deacon, aperta a tutta la città, martedì 11 giugno al cinema De Seta, negli spazi dei Cantieri culturali della Zisa, alle 10.30. L'incontro sarà l'occasione per l’Accademia di Belle Arti di Palermo di conferire a Deacon l’onorificenza di Accademico d’Onore per l’alto valore della ricerca che ha condotto nell’ambito della scultura e per la coerenza metodologica e di intenti con la quale ha affrontato il ruolo di artista e di docente nel corso della sua lunga carriera. Scultore tra i più riconosciuti a livello internazionale, insignito del prestigioso Turner Prize nel 1987, Richard Deacon, riceverà il riconoscimento dal direttore dell’Accademia, Umberto De Paola.

La lectio magistralis e il conferimento dell’onorificenza di Accademico d’onore sono parte di un più ampio progetto – promosso dal Dipartimento Arti visive e curato dai professori Daniela Bigi e Daniele Franzella – che prevede anche un seminario di una settimana con dieci studenti.

Su richiesta dell’artista, questo tavolo progettuale e di discussione coinvolgerà figure dai profili formativi differenti, dalla scultura all’audio-video, dalla pittura alla decorazione, dai linguaggi sperimentali alla grafica d’arte, dall’animazione alla didattica dell’arte. Pur operando nell’ambito della scultura, infatti, Deacon ha sempre lavorato nei termini di una continua sperimentazione, sia sul piano delle tecniche, sia dal punto di vista dello studio e della manipolazione dei materiali, o ancora, nella relazione con lo spazio e le sue possibili semantiche, e nella dimensione teorica e della scrittura. Riunire, quindi, intorno allo stesso tavolo studenti provenienti da vari percorsi accademici ben restituisce la sua visione complessa del fare arte e insieme l’idea della condivisione multidisciplinare con la quale sovente egli stesso porta a compimento le sue sculture.

La pratica scultorea di Deacon – che preferisce definirsi fabricator piuttosto che scultore in senso stretto – prende avvio da un rapporto vitale con gli oggetti e con la concretezza del quotidiano, e fin dalle prime prove giovanili si è nutrita di un saldo approccio concettuale e di una acuta riflessione sul linguaggio, coniugati con uno sguardo sensibile sul passato e con una postura etica rivolta tanto alla comprensione del presente quanto al pensiero del futuro.

Impegnato in progetti in cui fa convivere valore artigianale e sofisticate tecniche ingegneristiche, muovendosi all’interno di una vasta gamma di materiali – dal legno laminato all’acciaio, dall’argilla ai policarbonati, dai tessuti al cartone e molto altro – Deacon realizza sculture capaci di rispondere a differenti scale, da quella domestica e museale a quella urbana e ambientale, coinvolgendo lo spettatore in un processo dialogico che trova spesso il fulcro, o il motore, in un’idea di vuoto che fa da nucleo generativo, fisico e simbolico, delle sue articolate strutture.

Le sue forme complesse, di grande impatto percettivo e di forte presenza estetica, sfuggono ai significati più immediati, costringono a fermarsi, a pensare, a interrogarsi, e magari, come è stato scritto in più occasioni, anche a sognare.