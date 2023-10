Le Vie dei Tesori, si visitano le collezioni scientifiche universitarie e anche Palazzo Francavilla

18 euro per 10 visite | 10 euro per 4 visite | 3 euro per ingresso singolo

Prezzo 18 euro per 10 visite | 10 euro per 4 visite | 3 euro per ingresso singolo

Sarà il weekend delle collezioni scientifiche, dei palazzi liberty, delle necropoli puniche, degli oratori che paiono di pizzo, dei luoghi storici ma poco conosciuti; ci si perderà tra Pinocchi a misura di marionetta, sogni che inseguono Gaudì e organi monumentali. Insomma, il secondo weekend delle Vie dei Tesori promette e mantiene, preparandosi ad accogliere di nuovo i visitatori - sono stati già migliaia nel primo fine settimana - da domani (venerdì 13 ottobre) a Palermo, poi sabato e domenica anche a Carini (e Sciacca, Catania, Ragusa, Scicli e Noto), sempre con il supporto del main sponsor UniCredit e in collaborazione con Poste Italiane.

Difficile elencare, si può solo suggerire: da non perdere (visto che sarà l’unico fine settimana in cui saranno disponibili) le collezioni scientifiche universitarie, nate all’interno di istituti e laboratori, ma divenute punti di riferimento per gli appassionati. Dagli antichi strumenti utilizzati per i test di psicodiagnostica (la raccolta è stata appena inaugurata all’edificio 15 del Campus di viale delle Scienze e racchiude strumenti di psicotecnica degli anni Trenta), alle cere anatomiche e ai primi microscopi elettronici della Collezione di Anatomia umana, al Policlinico; ma anche le gigantesche tavole didattiche che servivano a Giovan Battista Filippo Basile per illustrare l’architettura italiana: le spiegheranno gli stessi docenti del Dipartimento di Architettura. Da scoprire anche il museo storico dei Motori e dei meccanismi e l’imponente modello in legno della Mole Antonelliana di Torino, nella Gipsoteca che ospita anche una mostra in realtà virtuale e aumentata sui monumenti del sito Unesco arabo normanno; infine, il museo Gemmellaro, con le sue collezioni di elefanti di Sicilia e di cristalli di zolfo, ma anche Thea, la donna del Paleolitico di cui è stato ricostruito il volto.

Da non perdere la necropoli punico-romana che si estende da piazza Indipendenza ai Danisinni, un’affascinante “città dei morti” che si sta ancora indagando: apre soltanto domani (venerdì 13) poi il 28 ottobre. A pochi passi, ecco Porta Nuova da cui la vista è splendida e vi racconteranno del vicerè e di Garibaldi. Sabato e domenica apre l’Oratorio del Carminello, un trionfo di stucchi candidi del tutto inatteso: ci lavorò l’intera famiglia Serpotta. Solo domenica si potrà visitare il sontuoso Palazzo Francavilla su cui lavorò Ernesto Basile: dalle sue finestre par di toccare il Teatro Massimo; l’antico Convitto Nazionale creato dai Gesuiti, ristrutturato dal Marvuglia, dal 1999 intitolato al giudice Falcone. Si raggiungerà Villa Albanese, sulle balze di monte Grifone, si visiteranno i Quattro Pizzi (venerdì e domenica) l’ultima dimora di Vincenzo Florio, o anche il Museo della Sicilianità nei saloni affrescati di Villa Adriana. Complice il bel tempo, si potrà salire su Lisca Bianca e seguire il waterfront, o volare in Piper sulla città; ma anche raggiungere sabato Borgo Parrini, perdersi tra i colori che inseguono Gaudì, e per un’inedita visione notturna seguire il suo creatore, Giuseppe Gaglio. Senza dimenticare le tante altre esperienze e passeggiate (www.leviedeitesori.com), come la visita con degustazione di Marsala Duca di Salaparuta nei saloni sontuosi di Villa Whitaker.

Laboratori e bambini

Si potranno seguire venerdì e sabato le mani del decano Nino Parrucca mentre crea oggetti in ceramica dai colori solari; o partecipare domenica ad un laboratorio di cucito alla Sartoria Sociale.

Per i piccoli (e per i grandi) un Pinocchio sui generis al Museo Pasqualino, sabato alle 17 e domenica alle 11: il burattino più famoso al mondo cercherà un amico snodabile con cui confidarsi, nello spettacolo di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. Sabato alle 10.30 sarà invece Alessia Franco a riproporre (l’anno scorso era stato un successo) un incontro-laboratorio in Questura ricordando gli eroi caduti nella guerra alla mafia. E sarà sempre Alessia a condurre domenica alle 10 un laboratorio in sala Onu al Teatro Massimo recuperando oggetti-guida per far conoscere i bimbi di un secolo fa ai loro coetanei di oggi. Fuori porta, al bosco di Ficuzza, domenica alle 16, il progetto di Narrabosco per i più piccini correrà dietro un Cappuccetto rosso molto mediterraneo.

Come partecipare

Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 6 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. A chi prenoterà verrà inviata per mail una pagina con un codice QR con giorno/orario di prenotazione da mostrare all’ingresso dei luoghi sul proprio smartphone o stampata. In alternativa, ci si può presentare direttamente all’ingresso dei luoghi mostrando la pagina con il codice QR ricevuta via mail al momento dell’acquisto, ma si entrerà soltanto se ci sono posti disponibili. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Per scuole e gruppi organizzati: prenotazioni@leviedeitesori.it.