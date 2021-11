Dalla Casa massonica all'ex Palazzo dei Valguarnera: edizione straordinaria de Le Vie dei Tesori

Una sorpresa questo ultimo weekend, che non faceva parte del programma iniziale: ma sono stati in tanti a chiedere alle Vie dei Tesori di continuare. Ecco quindi una piccola, preziosa “coda” di dieci bestseller a Palermo. Sempre con il supporto del main sponsor Unicredit, il prossimo sabato 6 novembre e la domenica 7 novembre a Palermo apriranno le porte dieci luoghi, tra i più amati dal pubblico; saranno programmate tre visite teatralizzate e quattro passeggiate. Comporranno una “coda” novembrina, da prenotare su www.leviedeitesori.com. Per chi ha ancora voglia di scoprire, per chi ha trovato alcuni siti gettonatissimi sempre sold out, per chi vuole ubriacarsi ancora di bellezza.

Un solo weekend ma si potranno visitare siti straordinari: consigliamo la prenotazione per la particolare Casa Massonica, il “tempio” ricco di simboli dove si riuniscono “i fratelli” aperto quest’anno per la prima volta (aprirà domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30); poi la Casina Cinese, lo sfarzoso Buen retiro di Ferdinando e Carolina, secondo il gusto esotico del tempo: è sempre stato un must tra le visite, aprirà sabato dalle 10 alle 17.20; i due luoghi legati all’acqua, i serbatoi di San Ciro e le sorgenti del Gabriele, quest’anno sono stati sempre sold out, si potranno visitare sia sabato che domenica dalle 10 alle 16.30. Visite libere con i coupon, all'ex Palazzo dei Valguarnera, con il suo straordinario affaccio su piazza Bellini, sabato e domenica dalle 10 alle 17.20; al complesso Santa Caterina (due visite diverse alla chiesa sontuosa e al monastero dove si respira ancora lo spirito del chiostro), sabato e domenica dalle 10 alle 17.30. Il sito in assoluto più amato dal pubblico, Palazzo Costantino sarà addirittura visitabile già venerdì (5 novembre) dalle 17 alle 20,30; poi con orario continuato, sabato e domenica dalle 10 alle 21, e così anche l'appena restaurato palazzo Oneto di Sperlinga, ambedue concessi dal mecenate Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona. Apre le porte la Vignicella della Real Casa dei Matti, il luogo dove è stato allestito un vero e proprio museo sulle esperienze terapeutiche del secolo scorso, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 17.30. Infine per Villa Pottino, apertura sabato dalle 10 alle 17, ma si potrà anche seguire la visita teatralizzata (domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17) quando Stefania Blandeburgo farà rivivere zia Mimmi, l'ultima abitante della dimora. E sempre Stefania vestirà anche il sontuoso costume della marchesa Dulciora che riuscì a gabbare il Sant’Uffizio: allo Steri, sabato sera dalle 20,30 alle 21,50. L’altra visita in costume sarà a palazzo Alliata di Villafranca, domenica alle 17 e alle 18.30.

Sono state organizzate anche quattro passeggiate, tra le più gettonate dal pubblico: si potrà andare sulle tracce del Gattopardo, tra le due dimore del Principe, sabato alle 10.30; ripercorrere le tappe dei segretissimi Beati Paoli, eroi o spietati assassini? Sabato, alle 17; seguire l'antico itinerario dei cavalieri e dei pellegrini, domenica alle 10.15 oppure correre sulle tracce dei Florio, scoprendo come nacque un vero impero economico nella Palermo dell'800: sarà domenica alle 10.30. Tutto già prenotabile su www.leviedeitesori.com.

