Le Vie dei Tesori: dietro le quinte del Teatro Massimo, alla scoperta del giardino di Villa Tasca

Si sente il bisogno di “abbracciarli”, questi luoghi, ultimo presidio rimasto aperto per fare il pieno di cultura, di bellezza e di arte. In piena sicurezza. Il nuovo Dpcm non ha fermato le visite ai musei, ai siti culturali, alle aree archeologiche, alle mostre, che diventano il simbolo della resistenza della comunità nel tempo difficile viviamo.

Le Vie dei Tesori - dopo sette weekend senza alcuna emergenza - continua, quindi, dimostrando che le norme osservate finora garantiscono sicurezza: mascherine indossate ovunque, distanziamento anche all'aperto, prenotazione necessaria, audioguide d'autore da ascoltare dal proprio cellulare, dove non sono possibili le visite in presenza.

E via al quinto e penultimo weekend a Palermo, l'ultimo per Monreale, Catania e Mantova, dove si sta svolgendo una piccola edizione-gioiello, molto apprezzata dal pubblico,sempre con il supporto del main sponsor Unicredit. Per consentire a più visitatori di visitare due luoghi tanto amati, sia la Casina Cinese che Palazzo Costantino aprono anche il venerdì, oltre che sabato e domenica come da programma: la Casina colma di cineserie, tanto amata da Re Ferdinando di Borbone e dalla regina Carolina, potrà essere visitata anche dalle 15 alle 17.20; gli affreschi inaspettati di Palazzo Costantino accoglieranno il pubblico venerdì (19-20.30), sabato (10-20.30) e domenica (10-17,30). Le Carceri dell'Inquisizione allo Steri saranno visitabili con orario continuato sabato dalle 10 alle 21, mentre l’Orto Botanico apre due turni, alle 20 e alle 21 e aggiunge alla visita, tra le piante centenarie, anche l'Erbario e il Gabinetto scientifico.

Se a Villa Malfitano, Delia Whitaker (interpretata da Stefania Blandeburgo) accoglierà per l’ultima volta i suoi ospiti in guanti, veletta e una nuvola di cipria, (sabato 11-16), a Palazzo Alliata di Villafranca sarà la principessa Agata Valguarnera a raccontare i fasti della casata, sabato sera, alle 20 e alle 21. E restando in tema di ville e palazzi, come perdere il parco dei Tasca, i viali e il laghetto? Ma anche la collezione di maioliche e i saloni al primo piano che ospitarono Wagner, Bismarck, Margherita di Savoia e Jacqueline Kennedy e fanno parte della visita esclusiva alla villa (domenica dalle 10,30 alle 16,30)che si conclude con un drink in terrazza con vini Tasca d'Almerita.

Le residenze che aprono i battenti sono comunque tante: da Villa Boscogrande (solo sabato)a Villa Airoldi a Villa Niscemi che mostra stanze di solito inaccessibili, con gli arredi originali. E si entra in pochissimi per volta, dati gli spazi ristretti, al Villino Florio, ma ne vale la pena: volute, arredi, arabeschi per l’esempio più delicato del Liberty.

Il Dpcm del Governo ha fermato gli spettacoli ma ha lasciato i teatri aperti alle visite: Le Vie dei Tesori accompagnerà dietro del quinte del Teatro Massimo, in quegli angoli noti soltanto a tecnici, scenografi e datori luci; una prospettiva diversa che non mancherà di stupire (sabato 10-16); permetterà anche di visitare il Teatro Politeama, scoprendo il progetto ardito (per l'epoca) di Damiani Almeyda (sabato dalle 10 alle 17,15, domenica fino alle 13) mentre il Museo Pasqualino aprirà la sua strabiliante collezione di pupi, marionette, burattini, ombre e scenari.

Le Vie dei Tesori ha anche un suo coté goloso: volete scoprire come nasce una birra artigianale? Salite sabato (11,30 e 16,30) a San Martino delle Scale e chiedete lumi ai monaci dell’abbazia. Volete diventare esperti del caffè? La torrefazione Stagnitta vi aspetta (sempre sabato, alle 9, ma restano pochissimi posti). Se invece volete soddisfare gusto e occhi, raggiungete domenica il Museo archeologico Salinas: vi mostreranno reperti straordinari, dalla Pietra di Palermo alle gronde leonine del Tempio di Selinunte, poi potrete sedervi nel chiostro per un brunch a chilometro 0. Ma c'è anche la possibilità di visitare la collezione etrusca Bonci-Casuccini, aperta solo ai visitatori del festival. Se invece raggiungerete Palazzo Abatellis (sabato 10-17,30, domenica 9-12,30) scoprirete il lavoro meticoloso dei restauratori che in questo momento stanno intervenendo anche su un prezioso candelabro Mamelucco del XVI secolo.

Andar per acqua, cielo e giardini: continuano i voli in Piper (partenza da Boccadifalco) per sorvolare la città; il tour sulla storica Lisca Bianca lungo il waterfront della Cala, il tour in barca a vela nel golfo di Santa Flavia, sold out invece il semisommergibile nel golfo di Mondello. Si potrà andare a cavallo nel maneggio d'epoca, ma non perdete lo spettacolo dell'atterraggio o della partenza degli aerei a Punta Raisi: sabato e domenica alle 10, c'è la possibilità di una visuale fantastica e privilegiata, che entusiasmerà anche i più piccoli. Oppure si può salire fino a Santa Maria di Gesù dove vi mostreranno antichi corali del ‘600 recuperati e alcuni affreschi che hanno un estremo bisogno di recupero: i ragazzi della borgata che da anni frequentano l’antico convento mostreranno gli oggetti e la cella di san Benedetto il Moro e indicheranno il famoso cipresso che nacque dal bastone del patrono.

Apre dalle 18 alle 21 Palazzo Oneto di Sperlinga, tappa dell’Itinerario Contemporaneo: Emanuele Lo Cascio, Luca Bullaro e Francesco Santoro hanno riletto, ciascuno a suo modo, il senso dell'abitare, inteso come rifugio, nido, visioni, ma anche tracce, rinascita, natura; dalle 17 alle 19,30 è aperto invece il settecentesco Palazzo Petrulla alla Kalsa dove ha sede la Galleria L'Altro artecontemporanea. Qui la compagnia Ditirammu mostrerà (per pochissimi visitatori alla volta) il teatrino e proporrà una cantata popolare nell’atrio. Tra i tantissimi altri luoghi che aprono i battenti - sono circa settanta - c'è la chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa con le grate da cui le monache di clausura seguivano la messa (14-17,30, poi soltanto domenica prossima). Per ogni info, tenete comunque sempre d'occhio la sezione ultim’ora sul sito www.leviedeitesori.com.

Ultimi due weekend anche per le passeggiate del festival, il grandissimo successo di questa edizione, anche queste a piccolissimi gruppi, molte sono sold out: stavolta tocca a Ballarò attraverso gli occhi di chi ci vive; alla Cala, alla città liberty, nell'antico quartiere della Loggia e tra i vicoli che un tempo ospitavano le case chiuse; alla Zisa, ma con i bambini; sfogliando le pagine del Gattopardo, ora con gli occhi dei nobili ora con quelli dei garibaldini. Qualche tour è anche in prima serata, e Palermo si vedrà sotto una luce diversa. Fuori porta, le passeggiate condurranno a Monte Catalfano e a Ficuzza. Tutto in piena sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Donna Franca Florio amava andare in bicicletta, si sentiva libera sulle due ruote, tanto che aveva persino creato un'associazione di donne cicliste e partecipò a una gara al velodromo. Le guide Agt hanno quindi scelto la bici come mezzo per riscoprire la “regina” della Palermo Felicissima (sabato e domenica, si parte alle 10, in sella con i whisper), lungo tre ore di racconti appassionati, intrecciando luoghi e memorie, personaggi e costume.È diventata invece un appuntamento domenicale fisso la “pedalata tra i tesori arabo-normanni”con le guide GTA: su due ruote, dalla Zisa alla Cuba a San Giovanni degli Eremiti. E dalla collaborazione con Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia nascono anche alcune visite guidate in luoghi temporalmente affini, come la cappella dell’Incoronata (con la mostra di Laura Panno), la chiesa di Santa Cristina la Vetere, la Magione.

Monreale, ultimo weekend

Un debutto con exploit quello di Monreale: ha messo insieme gioielli da scoprire ad uno ad uno, cosa che hanno fatto prima i monrealesi e poi chi veniva da fuori. Questo sarà l'ultimo weekend per affacciarsi dalla terrazza di Palazzo Cutò (domenica 10,30-13,30 e 15,30-18)e scoprire da quassù l’estensione della Conca d'Oro e di Palermo, fino al mare; oppure per salire (sabato 10-13) fino al belvedere del Calvario. Se invece volete scoprire cinquecentine, corali e biografie dovete entrare (sabato dalle 16 alle 20, domenica fino alle 19) al Seminario antico e alla Biblioteca Ludovico II De Torres. Stucchi e affreschi si scoprono alla chiesa degli Agonizzanti, mentre molto più austera è la Madonna dell’Orto, anche se possiede una bellissima storia nascosta di condivisione e appartenenza; il Collegio di Maria nacque per ospitare le povere fanciulle senza mezzi, le monache si chiusero nella clausura alla Santissima Trinità, mentre l'ex Ospedale pubblico visse quasi quattrocento anni, oggi ospita l'archivio storico comunale ed è rinato come Casa Cultura Santa Caterina: sono tutti siti che aprono dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18, come Palazzo di Città dove non si deve perdere la Madonna cinquecentesca del Gagini. La “Madonna degli angeli” di Pietro Novelli è invece ancora splendida sull'altare della chiesa di San Castrenze(sabato 10-15,30, domenica 15-17,30), mentre il santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata(sabato 10-12 e 15-17, domenica 15-18) è l'emblema dei contrasti tra i canonici e i monaci benedettini. L'unica passeggiata sarà – sabato alle 11 - tra i vicoli medievali dei quartieri Ciambra e Pozzillo, che risalgono al periodo della costruzione del Duomo.

Quest’anno sarà possibile aggiungere 1 euro a ogni acquisto di coupon e partecipare così al progetto “1 euro per la bellezza”: i fondi raccolti saranno destinati esclusivamente a restauri, a progetti per l'educazione al patrimonio dei bambini, a borse di studio per giovani siciliani. Informazioni: www.leviedeitesori.com