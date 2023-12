Via dei librai versione Natale: ecco la nona edizione della fiera al Cassaro, battesimo ai Crociferi

Riparte in anticipo la Via dei Librai, che si prepara a tornare sul Cassaro per la nona edizione. La fiera letteraria 2024 sarà presentata giovedì 14 dicembre ai Crociferi, in via Torremuzza 20, alle 19. L’incontro è stato inserito in un pomeriggio che sarà aperto dalla presentazione del romanzo “Falconera” di Fabio Cerauolo che dialogherà con la scrittrice Rita Giammarresi.

Seguirà una degustazione de “La Monaca”, tenuta Sallier de la Tour, tasca d’Almerita, curata dalla responsabile della cantina, Costanza Chirivino. A chiudere la serata, alle 21, nella chiesa di Santa Teresa, “Tempo di musica alla Kalsa” un concerto organizzato in collaborazione con l’associazione Ars Nova.

La manifestazione, ormai entrata nel calendario nazionale delle fiere del libro, è cresciuta anno dopo anno nella partecipazione di librai, editori e autori, mentre nelle ultime edizioni il pubblico ha stabilmente superato la quota delle centomila presenze nel totale dei giorni di vendita. Obiettivo da superare per il 2024, edizione che verrà svelata per le date di svolgimento e per le novità del bando di partecipazione giovedì pomeriggio.

“Con questo appuntamento diamo avvio ufficiale al percorso verso La Via dei Librai 2024 che avrà ad aprile prossimo il momento clou. Iniziamo il cammino della nona edizione di quello che è ormai un processo partecipativo per la promozione della cultura del libro e della lettura, che ogni anno coinvolge a Palermo i protagonisti della filiera e, sempre più numerosi, i lettori appassionati e i nuovi lettori" spiegano i componenti del comitato della Via dei Librai, che con l’Associazione Cassaro Alto, Significa Palermo, insieme alla Fondazione Sicana, hanno organizzato questa anteprima.

Via Vittorio Emanuele, infine, si anima anche in inverno con i weekend di Natale a partire dal 14 dicembre. Una serie di appuntamenti con letture e incontri, che includono anche i prodotti tipici grazie alla collaborazione delle Botteghe del Cassaro Alto. L’iniziativa andrà avanti sino al 5 gennaio.