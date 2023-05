"Le terre di Ulisse”, l’Arianna art ensemble per Musicamente a Santa Cita

La XIIesima stagione dell’associazione MusicaMente prosegue il 7 maggio all'Oratorio di Santa Cita, a Palermo, alle 19, con lo spettacolo "Le Terre di Ulisse"a cura dell'Arianna Art Ensemble. Protagonisti saranno Debora Troia, canto e recitazione, Federico Brigantino, al violino, Mario Crispi agli strumenti a fiato etnici, Paolo Rigano alla chitarra barocca, Silvio Natoli, al colascione, bouzouki e oud, Cinzia Guarino al clavicembalo e Kanun e Giuseppe Valguarnera alle percussioni, la consulenza alla messa in scena è del regista napoletano Gigi Di Luca.

Lo spettacolo è un viaggio musicale alla riscoperta delle antiche musiche del mediterraneo. Dodici miniature in musica, in un rincorrersi di echi e di rimandi, nell’interminato gioco di tradizione ed originalità, nel succedersi di un canto festoso e di note languide e nostalgiche, di armonie vaporose, ricche di ritmi e contaminazioni. Esse ci ricongiungono alla memoria di luoghi che hanno sostenuto e tramandato le aspirazioni più generose e vitali degli umani. I brani musicali in programma, preceduti da alcuni versi dell’Odissea che si riferiscono alle zone geografiche da cui essi provengono, sono il frutto di una ricerca musicologica sonora ed espressiva di Paolo Rigano che si sviluppa in varie direzioni, attraverso un percorso che unisce brani e strumenti antichi europei a strumenti tradizionali di altre culture mediterranee.

Biglietti 10 e 8 euro, e sono disponibili in biglietteria la sera del concerto e on line al link : https://www.diyticket.it/events/Musica/10624/le-terre-di-ulisse-antiche-musiche-del-mediterraneo.