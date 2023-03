Le papole show al Teatro Sant'Eugenio con Fantasmagoric Sfavillant live show

Buffi, ironici, imprevedibili e soprattutto originali. Questi sono Le Papole, band demenziale palermitana, foriera di tanti brani d’autore da loro scritti e musicati, diventati piccoli tormentoni cittadini.

Il quintetto sarà allo stesso tempo “in scena e in concerto” il 10 marzo alle 21 al teatro Sant’Eugenio in piazza Europa 39 a Palermo. Le Papole sono una “old boy band”, il cui repertorio è caratterizzato da tagliente ironia che non risparmia niente, nemmeno loro stessi. Il tutto è condito da lampi di genio, alternati a lampi di folgorante idiozia. Per niente megalomani, si ritengono i «cantori del vero amore» con brani come “Innamorarsi a 12 anni”, ma non disdegnano temi di attualità come con la, sempre loro, “Busca l'orecchion”. Due ore di intrattenimento, non solo musicale, di alta qualità.

La band è formata da Alessandro Torcivia alla voce, Samuele Davì alla tromba, Ezio Citelli alla chitarra, Marco D'Arpa al basso, Giovanni Apprendi alla batteria e percussioni. Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 12 euro il biglietto intero e il ridotto 10. I ticket si possono comprare direttamente al botteghino del teatro o prenotare.