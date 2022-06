Le opere pittoriche di Ernesto Butticè a Carini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Viaggi surreali nel tempo e nello spazio”: è il titolo della personale del Maestro pittore Ernesto Butticè allestita al Castello “La Grua – Talamanca” a Carini, in provincia di Palermo, dove rimarrà visitabile fino al prossimo 10 luglio. La mostra si inserisce nell’ambito della programmazione della manifestazione “Estate in Arte Carini 2022”, a cura di “Sicily Evolution Events”, l’articolato progetto culturale che mescola arti figurative visive, artigianato, spettacolo e letteratura a cura di Filippo Lo Iacono e Stefania Chiavetta. L’inaugurazione della personale si terrà sabato 11 giugno alle 18:30 alla presenza del Maestro – in arte “Scorpiored Butticesky” – e della event manager Daniela Martino, che offrirà un commento personale delle opere esposte. Previsti gli interventi del sindaco di Carini Giuseppe Monteleone e dell’assessore comunale alla Cultura Salvatore Badalamenti. Ospiti di punta dell’evento, l’attore Totò Borgese e il Maestro Tancredi Fortunato che si esibirà al piano. Non mancheranno i momenti dedicati alla poesia. A declamare i loro versi, saranno le poetesse Alessandra Di Girolamo e Rosa Maria Chiarello e l’attrice Fortunata Farinella