È pronto il programma della prima edizione de "LE LUMINARIE ARTI IN FESTIVAL"il festival di Teatro, Cinema e Musica che sarà realizzato presso l'Anfiteatro Villa Belvedere di Carini (PA) dal 121 luglio al 5 settembre. "Le Luminarie Arti in Festival " è, non a caso, il titolo della I edizione, con l’obiettivo di ridare luce e visibilità ad un luogo magico e suggestivo lasciato nell'oblio per anni, il titolo vuole essere anche un segno di speranza e luce dopo il lungo periodo che abbiamo vissuto con la voglia di sensibilizzare tutti a cambiare per vivere meglio. Sarà la Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo di Palermo a inaugurare "le Luminarie arti in Festival" la sera di mercoledì 21 luglio . Un evento già molto atteso, durante il quale il Direttore Maestro del teatro Massimo Omer Meir Wellber dirigerà la Youth Orchestra per l'esecuzione di Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento n. 1 in Re maggiore K 136, Ludwig van Beethoven “Egmont”, Ouverture in fa minore op. 84, Georg Christoph Wagenseil Concerto per trombone alto e orchestra in Mi bemolle maggiore, Ennio Morricone NuovoCinema Paradiso, Astor Piazzolla Oblivion Libertango con alla Fisarmonica Omer Meir Wellber.

Nelle giornate successive, si susseguiranno serate di Cinema, Cabareth, Teatro e Musica giovedì 22 luglio 21.30 Rassegna cinematografica - Il richiamo della Foresta con Harrison Ford sabato 24 luglio 21.30 Sergio Vespertino - Fiato Madre di e con Sergio Vespertino, Prodotto da Agricantus, musiche dal vivo Pierpaolo Petta alla fisarmonica giovedì 29 luglio 21.30 Rassegna cinematografica - Il Re Leone – Il film venerdì 30 luglio 21.30 Teatro Sant’Eugenio – Gli Innamorati e Il Gioco dell’amore e del Caso con Mario Pupella giovedì 5 agosto 21.30 Rassegna cinematografica - Aladdin – Il film venerdì 06 agosto 21.30 Sergio Vespertino Novecento con Sergio Vespertino, Prodotto da Agricantus, musiche dal vivo Pierpaolo Petta alla fisarmonica sabato 7 agosto 21.30 Toti e Totino – Eccoci Qua domenica 8 Agosto 21.30 I Respinti – I Respinti da una vita giovedì 12 agosto 21.30 Rassegna cinematografica – Il Ritorno di Mary Poppins martedì 17 agosto 21.30 Ernesto Maria Ponte – Amori e Guardati – Prodotto da Agricantus giovedì 19 agosto 21.30 Rassegna cinematografica – Jo jo Rabbit sabato 21 agosto 21.30 Lorenzo Balducci – Allegro non troppo 2021 regia Mariano Lamberti. Una stand Up comedy e l’evento dell’anno. Domenica 22 agosto 21.30 Pandolfo e Manera – I due Compari di e con Pandolfo e Manera – GN Events – Prodotto da Agricantus Giovedì 26 agosto 21.30 Rassegna cinematografica – Dumbo di Tim Burton venerdì 27 agosto 21.30 Teatro Sant’Eugenio – Parenti Costretti con Daniela Pupella, Lavinia Pupella, Dario Vespertino, Luca Campanella sabato 28 agosto 21.30 Teatro Sant’Eugenio – I Malavoglia con Mario Pupella domenica 29 agosto 21.30 I 4 Gusti – Facciamo Curtigghiu Giovedì 2 settembre 21.30 Rassegna cinematografica – L’isola dei Cani Sabato 4 settembre 21.30 Ricomincio da tre – Ricomincio da tre con Roberto Giannuzzi Domenica 5 settembre 21.30 Rassegna cinematografica – Capitan Marvel I biglietti sono acquistabili su www.anfiteatrovillabelvedere.com O presso Centro Servizi Carini Via Nazionale 109 – fraz. Villagrazia di Carini – Carini (PA) La direzione artistica dell’evento è di Linda Armetta, Ersilia Lombardo, Peppuccio Pecoraro e Enrico Vivona. L’organizzazione è curata da Associazione Hakuna Matata Onlus, Associazione Jonathan Livingston ONG, G.R.E. Gruppo Ricerca Ecologica sez. Palermo Ovest, SolArte, Centro Kolbe Carini.