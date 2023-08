Le donne tra i Beati Paoli: passeggiata raccontata su Aloisia, Violante (e le altre)

La storia della setta segreta più nota e affascinante della letteratura siciliana, riletta al femminile. Per il ciclo Luigi Natoli nuovo appuntamento, martedì 8 agosto con Violante, Gabriella, Peppa e le altre donne tra i Beati Paoli.



Un viaggio in rosa tra le pagine del romanzo più letto e amato di Natoli, sulle tracce di giovani fanciulle e spietate avvelenatrici, madri amorevoli e ammalianti seduttrici. Un mosaico di donne che si muove, in un alternarsi di tragiche morti e passioni clandestine, complotti e rapimenti, attorno alla misteriosa e infallibile setta dei Beati Paoli, influenzandone i destini e plasmandone i piani.



La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero partecipanti e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Le donne tra i Beati Paoli - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Per ragioni organizzative, ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: l'attività è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non considerarsi come visita o tour guidato. Il percorso non prevede ingressi a siti monumentali e affini e/o camminamenti sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti



Raduno: ore 21 Porta Carini (ingresso Mercato del Capo)