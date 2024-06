"Le donne e il potere patriarcale e mafioso": il workshop di Claudia Fauzia

Siamo felici e orgogliosi di annunciare che questo mercoledì, 19 giugno alle 18, Claudia Fauzia verrà a trovarci Bocs Club Asp di via Piersanti Mattarella 8 a Bagheria per condividere un workshop imperdibile su "Le donne e il potere patriarcale e mafioso".

Claudia è fondatrice e presidente dell´associazione Malafimmina. Ha una solida formazione in economia, ampliata con un master in Studi di Genere. Project Manager e consulente specializzata in Diversità e Inclusione, la sua ricerca e il suo attivismo fondono insieme femminismo e questione meridionale. Il suo campo di expertise si concentra negli studi sul Sud, di cui esplora il potenziale rivoluzionario come spazio di lotta ai margini del potere. Ama il reggaeton femminista e le panelle siciliane. Nel 2022 il suo impegno per il riconoscimento dei diritti umani le è valso il premio Rosa Parks.

Ingresso gratuito Prenotazione obbligatoria nel link: https://t.ly/P6z3N #teatrosociale #esc30