"Il cuore balla", Laura Varvaro lancia il suo primo singolo

Esordio discografico per la cantante Laura Dame, originaria di Partinico, nelle principali piattaforme digitali dal 24 maggio con "Il cuore balla", un brano ballabile dalle sonorità pop scritto da Antonio Salvati per Up music studio. "Questo primo inedito - afferma l'artista - nasce da una mia esperienza vissuta anni fa in Sicilia durante l’estate. Un amore estivo che sembrava finire ma non finiva mai, tra alti e bassi. Lui tendeva a scappare per paura di intraprendere una nuova storia d'amore e forse anche per divertimento, ma nonostante questo ha vinto l'amore e quella che poteva sembrare la solita cotta estiva si è trasformata in una storia d’amore vera e propria".

Laura Varvaro, in arte Laura Dame, nasce a Partinico il 5 gennaio 1991. La sua carriera inizia a marzo del 2023 grazie ad un provino presso lo studio di Up music a Milano, anche per mettersi in gioco con se stessa. Dopo aver superato vari provini arriva l'opportunità meravigliosa di progettare il suo primo inedito grazie al grande team di Up music, una squadra professionale pronta a realizzare il progetto discografico di Laura.