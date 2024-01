The lady of Carini fa il bis: il fantasma della baronessa "rivive" al Castello

Dopo il sold out dello scorso 9 dicembre, sabato 13 gennaio torna a grande richiesta "The Lady of Carini", la visita in notturna del castello La Grua Talamanca, durante la quale sarà possibile incontrare il fantasma della baronessa Laura.

In un atmosfera suggestiva e surreale, i visitatori apprenderanno dalla voce della Signora di Carini la sua triste storia. E, al termine della visita, potranno rivivere la scena del celebre omicidio nella stanza dove, ancora oggi, l'impronta di una mano insanguinata ricorda quanto accadde 500 anni fa. Due i turni di visita disponibili: alle 21 e alle 22:30.

Per prenotare chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 366/2796576 oppure inviare una mail a info@liberituttinoprofit.it. Ingresso 5 euro, pagamento direttamente all'ingresso. I bambini, fino a 5 anni, non pagano.