Cinema City, secondo appuntamento a Sant'Erasmo con "Il ladro di bambini"

Un fatto di cronaca ispira il secondo lungometraggio in programma martedì 18 luglio per la quinta edizione di Cinema City: Il ladro di bambini di Gianni Amelio, che nella primavera del 1992 fu presentato in concorso al 45° Festival di Cannes dove vinse il Grand Prix, per poi fare incetta di premi tra David di Donatello, European Film Awards e Nastro d’argento.

Il film narra di un carabiniere - il bravissimo Enrico Lo Verso presente al festival con un video messaggio per il pubblico - a cui viene affidato l'incarico di scortare verso l'orfanotrofio un'adolescente che la madre faceva prostituire, in un viaggio da Nord a Sud Italia dal quale emerge la psicologia della piccola "pretty baby” e il delicato equilibrio dei rapporti tra la bambina e il carabiniere.

La pellicola acclamata da pubblico e critica - La Repubblica la definì un “capolavoro del neo-neorealismo”- è un esempio di cinema italiano commovente e civile che apre un dibattito sui diritti dei bambini e delle bambine, al quale Cinema City invita Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, che sarà presente al festival nella persona di Giancarlo Gallitano, community manager di Save the Children Palermo.

La storia si apre con una famiglia siciliana emigrata a Milano. La madre, senza un marito e con lavori precari, si trova nell'impossibilità di mantenere i suoi due figli: Luciano, di nove anni, e Rosetta, di undici. Per far fronte alle difficoltà economiche, la madre spinge Rosetta alla prostituzione. Tuttavia, la situazione cambia quando intervengono le autorità e la madre viene arrestata. I bambini vengono quindi destinati a un istituto minorile.

Un carabiniere di nome Antonio viene incaricato di accompagnarli. Ciò che doveva essere una semplice formalità di un paio d'ore si trasforma in una responsabilità completa per Antonio. Durante il viaggio, il ragazzo si affeziona ai due piccoli. Il film è potente, riflessivo e toccante. Cattura lo spettatore attraverso le situazioni di disagio che si sviluppano e le emozioni trasmesse dall'espressione di una bambina che guarda il mondo con gli occhi di una prostituta undicenne e teme di essere riconosciuta.

Cinema City torna ad animare l’estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti. Sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati, organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, main sponsor Cna Palermo, Cinema City firma quest’anno la sua quinta edizione. Un traguardo importante che segna il successo di una visione: che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo.

Martedì 18 luglio

Ore 21:00

SOLITAIRE di Edoardo Natoli in collab. con Rai Cinema Channel

IL LADRO DI BAMBINI di Gianni Amelio

contributo video di Enrico Lo Verso (attore)

ospite Giancarlo Gallitano (community manager Save the Children Palermo)