Dalla teoria alla pratica, online il laboratorio sui mosaici romani del Cervantes

Nell'ambito delle iniziative di Cervantitos Italia, ciclo di incontri rivolti ai bambini, organizzato dagli Istituti Cervantes di Napoli, Milano, Palermo e Roma, viene proposto questo laboratorio, online da sabato 29 maggio (ore 10.30) sui mosaici romani, ispirato ai mosaici della Villa Romana de Carranque (Toledo, Spagna) e quelli della Villa Romana del Casale (Piazza Armerina, Sicilia).

Gli studenti scopriranno, in modo teorico e pratico, cos'è un mosaico, elaborando nella parte pratica del laboratorio il proprio mosaico romano a tema geometrico. Pequeños Arqueólogos è un team multidisciplinare specializzato in didattica, divulgazione e diffusione del patrimonio storico, archeologico e artigianale, che progetta e realizza programmi, laboratori, attività, risorse e materiali didattici di qualità, rivolti a centri educativi, parchi e siti archeologici, musei, biblioteche o enti e istituzioni pubbliche e private.

Lavoro che negli ultimi anni è stato riconosciuto con vari premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Il team è diretto da Silvia del Mazo Fernández, Tecnico in ceramica e arti plastiche con tessera ufficiale per l'artigianato della ceramica del Consiglio comunitario di Castilla-La Mancha, e Rubén Pérez López, laureato in Storia e Archeologo. Il video del laboratorio, realizzato da la Escuela de Arte de Talavera (che ne ha curato pure il montaggio), sarà visibile al seguente link e rimarrà fruibile, sempre gratuitamente, sullo stesso canale Youtube.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...