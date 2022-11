Dai sacchetti del pane alle marionette, laboratorio sull'utilizzo di materiale riciclato

L'associazione "I colori della solidarietà" è lieta di comunicarvi che domenica 27 novembre, presso la sede operativa di viale Strasburgo 353, ci sarà un simpatico laboratorio dove saranno realizzate delle originali marionette utilizzando materiale di riciclo: dei semplici sacchetti del pane si animeranno fra le vostre mani. Per il laboratorio necessita la prenotazione. Per info contattare il numero 342.1799844. Si richiede un piccolo contributo per sostenere le attività dell'associazione.