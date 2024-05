Campioni di salute: secondo appuntamento con i laboratori di Focus Junior

Campioni di salute è il titolo del secondo laboratorio che Focus Junior, brand editoriale punto di riferimento nel settore kids, organizzerà sabato 8 e domenica 9 giugno nel centro commerciale Forum Palermo. Le bambine e i bambini potranno scoprire il corpo umano, attraverso giochi e approfondimenti, dai segreti alimentari per mantenere una buona salute, agli effetti benefici che lo sport trasmette agli organi interni del corpo umano, compresi memoria e buon umore.

I laboratori ludo/didattici, che si terranno in piazza Fashion, saranno condotti dagli scienziati simpatici e pazzerelli di Focus Junior, che sveleranno ai piccoli attraverso scene teatrali, indovinelli, quiz ed esperimenti scientifici come si diventa dei veri campioni di salute.

In questo secondo appuntamento di Focus Junior nel centro commerciale Forum Palermo verranno svelati: i principi della respirazione e come funziona l’apparato respiratorio, la funzione degli organi, come cambiano e si misurano i battiti cardiaci in base agli esercizi fisici, quali ingredienti usare per ottenere una sana e corretta alimentazione e, per rendere ancora più interessanti i laboratori, un excursus storico sul valore dello sport dall’antica Grecia a oggi e il senso delle Olimpiadi. I laboratori di Focus Junior si svolgeranno: sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. I laboratori tematici si ripetono ogni ora.