"il filo delle parole", open day del laboratorio esperienziale di Simona Arcidiacono

Il filo delle parole si dispiegherà attraverso la scrittura, diventando un componimento estemporaneo che potremo condividere. Le parole così prenderanno voce nel confronto con gli altri partecipanti. Sarà importante l’ascolto: le parole degli altri saranno ascoltate senza dimenticare di fare altrettanto con le proprie.

Una chiave di questo laboratorio è l’espressività: ciascuno utilizzerà le proprie parole, le potrà scoprire, combinare insieme creativamente, e infine chiedersi quello che esse possono significare per sé, se in esse è possibile rintracciare delle parti di sé.

E’ proprio questa la direzione da percorrere insieme in questo laboratorio esperienziale e non la realizzazione di un’opera. L’altra chiave del laboratorio è l’incontro, di cui si farà esperienza nei lavori a coppie e con l’intero gruppo. Verranno sperimentate più dimensioni: quella dell’io, del tu e del noi. Le parole di ognuno si mescoleranno con quelle dell’altro, di più altri, diventando nell’incontro, le parole del gruppo.



Conduce Simona Arcidiacono, psicologa, psicoterapeuta ad approccio psicocorporeo. “Questo percorso, fatto di 5 incontri, nasce dal desiderio di promuovere il ben-essere della persona, attraverso la scrittura, la creatività e l’incontro con gli altri. Questi elementi per me tanto preziosi, tanto vitali, insieme prendono forma nel laboratorio per arrivare a chi avrà voglia di sperimentarlo.”



Dal 5 Novembre, 5 incontri, il sabato dalle 10,30 alle 12,00

Il percorso è rivolto a tutti, dai 18 anni in su

presso Panormos Officina Artistica



Date dei 5 incontri del Laboratorio:

5 Novembre

12 Novembre

19 Novembre

3 Dicembre

10 Dicembre



Iscrizioni al Laboratorio entro il 31 Ottobre 2022



Open day gratuito sabato 29 ottobre 2022 dalle 10,30 alle 12,00 presso Panormus Officina Artistica. E' richiesta la prenotazione.



Informazioni, prenotazioni, iscrizioni: sim.arcidiacono@gmail.com.